Slušaj vest

Na nadmorskoj visini od oko 540 metara, ovo mesto spaja lepotu netaknute planinske prirode sa bogatom istorijom i savremenim velnes sadržajima.

Banja se ponosi svojim šest termalnih izvora sumporovite mineralne vode, čija temperatura dostiže i do 41 °C, dok čist planinski vazduh dodatno doprinosi osećaju relaksacije i obnove. Već vekovima ovo mesto privlači posetioce – od Rimljana i plemićkih dinastija do današnjih turista u potrazi za odmorom, zdravljem i smirenjem duha.

Spoj tradicije i modernog

Danas, Ribarska Banja spaja tradiciju i savremenost. U obnovljenom turskom kupatilu iz 16. veka posetioci mogu uživati u bazenima sa termalnom vodom, hamamu, saunama, slanoj sobi, pećini, đakuziju, sobama za masažu i modernom fitnes centru. Posebna atrakcija je „biserna kada“, nekada rezervisana za plemstvo, koja dodaje dozu istorijske elegancije svakoj poseti.

Za ljubitelje aktivnog odmora, Ribarska Banja nudi šetnje kroz šumske staze Jastrepca, čist planinski vazduh i sportsko-rekreativne sadržaje, uključujući akva-park, teniske i odbojkaške terene, kao i prostore za decu.

Lekovitost banje

Ribarska Banja poseduje šest izvora mineralne sumporovite vode, koje spadaju u slaboalkalne homeoterme i salinične vode. Vrela se nalaze u podnožju brda Samar, a najtoplije ima temperaturu od 41,5 °C. Ostali izvori imaju temperature od 25 do 38,7°C. Svi izvori imaju prosečnu izdašnost od 170 litara u minuti.

Toplo kupatilo u Ribarskoj Banji poseduje jedan veliki bazen i kade, a u njega se sprovodi voda sa toplih, al i sa jednog hladnog izvora. Hladni izvor mineralne vode jedina je akratopega na teritoriji bivše Jugoslavije, što znači da mineralizacije ove vode iznosi 500–1000 mg/dm³, dok njena tempratura u opštem slučaju ne prelazi 20°C, a u slučaju hladnog izvora Ribarske Banje iznosi 16°C. Voda ovog hladnog mineralnog izvora koristi se za piće, a sprovedena je u česme toplog kupatila.

Lečenje u Ribarskoj Banji sprovodi se kupanjem, pijenjem i ispiranjem grla, nosa i očiju. Indikacije za lečenje su :

– stanja posle koštanih preloma i operacija na kostima;

– svi oblici reumatizma (zapaljivi, degenerativni i vanzglobni);

– kontrakture zglobova;

– deformacije kičmenog stuba;

– posttraumatska i postoperativna pareza i pareze nerava;

– hemiplegije i,

– hemipareze.

Ko treba da je izbegava

Sa druge strane voda ovog lečilišta kontraidicirana je za:

– sva grozničava stanja;

nekumpezirane srčane mane;

otvorenu tuberkulozu;

krvarenja;

skle­rozu;

trudnoću i

jaču iscrpljenost.

Lečenje se sprovodi u moderanom Zavodu za lečenje i rehabilitaciju obolelih od ortopedskih, koštanozglobnih i degenerativnih oboljenja „Ribarska Banja“.

Cene i smeštaj

Cene smeštaja u Ribarskoj banji za noć za dve osobe kreću se od 2.800 dinara pa naviše. Postoje opcije sa uključenim doručkom, a i cena i ponuda zavise od lokacije, jer smeštajnih kapaciceta ima u Banji, ali i široj okolini, a mnogi biraju i Kruševac kao bazu za smeštaj.

Razvoju Ribarske Banje poslednjih godina posvećuje se sve više pažnje, kako od strane investitora, tako i od strane turista. Njeni kapaciteti se svakodnevno šire, a od nekada striktno sezonske banje, ona je prešla dug put do lečilišta koje tokom cele godine ima do 90 odsto popunjene smeštajne kapacitete.

Banja poseduje Hotele, vile, apartmane, sobe za iznajmljivanje, a poslednjih godina privatni sektor na periferiji banje zabeležava vrtoglavi razvoj, što pomaže širenju gotovo nedovoljnih smeštajnih kapaciteta banje.

Nedavno je u banji otvoren i Velnes i Spa centar, bogatog sadržaja, koji obuhvata sve što velnes i spa podrazumevaju. Hidromasažni otvoreni i zatvoreni bazeni, tursko kupatilo, parno kupatilo, masaže, a u okviru ovog centra nalazi se i veliki amfiteatar. Sadržaj centra obogaćen je mnoštvom sitnica, namenjenih da boravak gostiju učine vrednim pamćenja i prijatnim.

Sport i rekreacija

Planinarski trekovi do različitih vrhova ove planine, učiniće vaš boravak u ovoj banji nezaboravnim, hajka na vukove i lisice obogatiće svačije lovačke priče, a možete poći i u lov na pitomiju krupnu i sitnu divljač na otvorenim i zatvorenim lovištima.