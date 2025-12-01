Slušaj vest

Ovo je ishod ankete američkog magazina Global Traveler, specijalizovanog za putničke trendove i recenzije namenjene poslovnim putnicima.

Ova nagrada dodeljena je na osnovu više od milion glasova putnika koji su ocenjivali iskustva letenja od decembra 2024. do avgusta ove godine.

Direktor Er Srbije Jirži Marek izjavio je da priznanje potvrđuje dosledan kvalitet usluge kompanije:

- Navike putnika se menjaju - traže brže procese, digitalnu podršku i visok nivo komfora. Naša uloga je da ta očekivanja prepoznamo i nadmašimo, uz očuvanje tradicije i otvorenost ka inovacijama.

Global Traveler važi za jedan od najuticajnijih časopisa među putnicima koji često koriste biznis klasu, a nagrade koje dodeljuje smatraju se jednim od najznačajnijih priznanja u avio-industriji. Svečana ceremonija uručenja biće održana 17. decembra na Floridi.

Časopis ima više od 1,1 milion čitalaca, među kojima je značajan broj visokopozicioniranih poslovnih ljudi i direktora kompanija.