To nije bio samo najuspešniji mesec ove godine, već i istorijski rekord po broju prevezenih putnika i realizovanih letova. Tokom avgusta, prevezeno je ukupno 561.773 putnika na letovima nacionalne avio-kompanije , što je za oko 3.000 putnika više u odnosu na isti mesec prošle godine. Za prvih osam meseci, broj putnika iznosi 3.110.985, što je povećanje od četiri odsto u poređenju sa istim periodom 2024. godine. Rast je zabeležen i u broju letova. U periodu od januara do avgusta, realizovano je 32.908 letova, odnosno pet odsto više nego u istom periodu prošle godine.

- Iza nas je istorijski mesec. Ostvareni rezultati potvrđuju da Er Srbija nastavlja da raste i širi svoje poslovanje. Ponosan sam na sve zaposlene koji iz dana u dan ulažu maksimalne napore da našim putnicima obezbede da brzo i lako stignu do svojih odredišta. Hvala svim putnicima na poverenju, ono nas podstiče da budemo još bolji - izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.



Tokom avgusta, među najpopularnijim destinacijama u regionu izdvojile su se Tivat, Podgorica i Ljubljana, dok je u zapadnoj Evropi najviše putnika letelo do Ciriha, Pariza, Barselone i Frankfurta. U široj evromediteranskoj zoni najtraženiji letovi su bili do Larnake, Istanbula i Atine, dok je u dugolinijskom saobraćaju zabeležena najveća potražnja za letovima do Njujorka.