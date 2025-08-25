Er Srbija je jedna od vodećih avio-kompanija u regionu

Ovaj rezultat ne samo da potvrđuje snažan rast, već i pozicionira Er Srbiju kao jednog od vodećih avio-prevoznika u regionu.

„Ostvareni rezultati jasno pokazuju da se nalazimo na pravom kursu. Er Srbija je posvećena daljoj ekspanziji i nastavlja da investira u modernizaciju flote, proširenje mreže destinacija i unapređenje usluga.

Naša vizija je jasna: da budemo prepoznatljiv i pouzdan izbor putnika kako u regionu, tako i šire“, izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije. Najpopularnije destinacije Er Srbije od početka 2025. godine u regionu bile su Tivat i Podgorica, dok je u zapadnoj Evropi najveće interesovanje putnika zabeleženo na letovima do Pariza, Ciriha, Barselone i Frankfurta.

Air Serbia briljira Foto: Air Serbia

U široj evromediteranskoj zoni najtraženiji letovi bili su do Istanbula, Larnake i Atine. U dugolinijskom saobraćaju, najviše putnika letelo je do Njujorka.

Više informacija o aktivnostima srpskog nacionalnog avio-prevoznika možete pronaći na stranici Medija centra Er Srbije.