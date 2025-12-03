Fioka za prašak i omekšivač na veš mašini

Veš mašina je jedan od ključnih kućnih aparata bez kojeg je danas teško zamisliti normalno funkcionisanje domaćinstva.

Iako nam u velikoj meri štedi vreme i olakšava obaveze, njen rad čini primetan deo mesečne potrošnje električne energije. Koliko će struje trošiti zavisi od samog uređaja, njegovog godišta, izabranog programa i načina na koji je koristimo.

Zašto se potrošnja razlikuje

Najveći uticaj ima tehnologija na kojoj je mašina zasnovana. Stariji modeli obično imaju manje efikasne grejače i motore, pa im za zagrevanje vode treba mnogo više energije.

Sa druge strane, novije generacije veš mašina zahvaljujući naprednim motorima i modernim sistemima za regulisanje temperature rade brže, tiše i troše manje struje.

Veliku razliku prave i energetske oznake. Mašine sa oznakom A+++ smatraju se najštedljivijim – mogu uštedeti i do 60% električne energije u poređenju sa klasom A, dok je razlika u odnosu na klasu C još drastičnija, i dostiže oko 95% uštede po jednom pranju.

Kolika je stvarna potrošnja?

Prosečna veš mašina troši između 0,5 i 2 kWh po ciklusu, u zavisnosti od izabranog programa i starosti aparata. Najveći deo energije odlazi na zagrevanje vode, posebno pri pranju na 60°C i višim temperaturama. Pranje na 30°C troši gotovo upola manje struje, što posebno znači u domaćinstvima gde se mašina koristi svakodnevno.

Kako smanjiti potrošnju

Birajte jeftinu tarifu:

Pokretanje mašine tokom niže tarife može značajno umanjiti mesečni račun.

Perite na nižim temperaturama:

Kad god je moguće, birajte programe na 30°C, dovoljno su efikasni, a znatno štedljiviji.

Kraći programi za manje prljav veš:

Programi za sintetiku i osetljive tkanine traju kraće i troše manje vode i energije.

Ne preterujte sa deterdžentom:

Prevelika količina praška stvara naslage, opterećuje mašinu i može povećati potrošnju.

Ne punite bubanj do vrha:

Optimalna količina veša omogućava bolji učinak pranja i manju potrošnju struje.

Redovno čistite filter:

Zaprljan filter otežava rad mašine i dovodi do većeg trošenja energije.