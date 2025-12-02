Slušaj vest

Poslodavac iz Berlina platio je kaznu svom radniku koja je iznosila više od 9.000 evra. Nemačka policija je saopštila da je radnik imao dug koji nije mogao da podmiri, pa mu je u pomoć priskočio poslodavac.

Radnik, koji nije imao sredstava da plati kaznu, obratio se svom šefu za pomoć. Poslodavac je potom iz svog džepa podmirio dug, omogućivši radniku da nastavi svoje putovanje.

- Savezni policajci su juče, u nedelju, na graničnom prelazu Oberwiesenthal kontrolisali 49-godišnjeg nemačkog državljanina. Tokom provere otkriveno je da postoji nepodmireni nalog koji je izdala berlinska javna tužilaštva zbog vožnje bez vozačke dozvole. Pošto muškarac nije mogao odmah da plati kaznu od preko 9.000 evra, obavestio je svog poslodavca. Poslodavac je u Berlinu uplatio celokupan iznos, omogućivši radniku da nastavi putovanje - navela je policija.

Biznis Kurir/Fenix

