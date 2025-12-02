Slušaj vest

Pored povećanja penzija za 12,2 odsto od 1. decembra 2025. godine, u istom procentu povećana su i ostala prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i naknade koje isplaćuje Fond PIO, saopštila je ta institucija.

Po tom osnovu je uvećana i naknada pogrebnih troškova na koju ima pravo lice koje je, u slučaju smrti korisnika penzije, snosilo troškove sahrane.

- Po osnovu smrti korisnika preminulih od 1. decembra 2025. i tokom 2026. godine, naknada pogrebnih troškova iznosi 85.686,00 dinara za sve kategorije korisnika penzija, dakle, bez obzira da li je preminuli korisnik iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti ili poljoprivrednik, kao i nezavisno od vrste penzije koju je koristio (starosni, invalidski ili porodični penzioner) - saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Osnov za isplatu naknade je original računa o plaćenim troškovima sahrane, koje Fondu dostavlja lice koje je snosilo troškove sahrane, a zahtev za pogrebne troškove se podnosi filijali Fonda koja je vršila isplatu penzije preminulom korisniku.

