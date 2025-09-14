Slušaj vest

Građani više nisu obavezni da koriste groblje niti sanduk za ukop. Time ova pokrajina postaje najliberalnija u Nemačkoj kada je reč o načinu sahranjivanja.

Šta zakon omogućava?

ukop u tkanini umesto u sanduku

čuvanje urne kod kuće, čak i u dnevnoj sobi

rasipanje pepela u rekama poput Rajne ili Mozela

Ove opcije važe samo ako preminuli za života ostavi pisanu izjavu o željenom obliku sahrane (tzv. Totenfürsorgeverfügung). U suprotnom, ukop ostaje isključivo na groblju.

"Sloboda izbora"

Ministar zdravlja pokrajine Clemens Hoch (SPD) poručio je da zakon prati promene u društvu:

- Zakon nikoga ne ograničava. Tradicionalne sahrane ostaju i dalje standard.

Kritike i zabrinutost

Opozicioni CDU tvrdi da se "ukopna kultura zapravo sahranjuje“ i upozorava da siromašni više neće imati mesto za trajno sećanje. Katolička i protestantska crkva izrazile su bojazan zbog „privatizacije žaljenja“, naglašavajući da urne u dnevnim sobama i nakit od pepela nisu dostojni smrti.

Samo za stanovnike pokrajine

Da bi se sprečio tzv. "turizam sahrana“, pravo na ove nove oblike imaju isključivo oni koji su u trenutku smrti imali prebivalište u Falačkom-Porajnju.

Novi zakon tako otvara vrata ličnijim i alternativnim oblicima oproštaja, ali i raspravu o granici između slobode izbora, tradicije i javnog prostora u kojem se neguje sećanje na preminule.