Slušaj vest

Predsednik SVM-a i šef poslaničkog kluba u Skupštini Srbije Balint Pastor najavio je da će mađarska regionalna fondacija "Prosperitati" raspisati konkurse za kupovinu seoskih kuća i za podršku početnicima u poslovanju - početnim preduzetničkim poduhvatima u vrednosti od osam miliona evra.

On je u intervjuu za TV Panon rekao da su konkursi otvoreni od 8. januara i do 20. februara.

- Tokom proteklih 10 godina, ako govorimo o ove dve vrste podrške, omogućena je kupovina više od 2.000 seoskih kuća, odnosno pružena je podrška početnim preduzetnicima. Taj broj ćemo moći da povećamo za još oko 500 u slučaju da svi podnesu zahteve za maksimalan iznos. Kada je reč o kućama, to znači da podnosioci prijava mogu da konkurišu za najviše 15.000 evra bespovratnih sredstava, dok je kod početnih preduzetničkih poduhvata iznos koji se može dobiti do 12.000 evra - rekao je Pastor.

Kada je reč o preduzetnicima početnicima, rekao je, konkurs podrazumeva i obuku, jer smatraju da oni koji se upuštaju u sopstveni posao moraju da poseduju određena znanja u toj oblasti, a nakon što taj deo završe mogu da konkurišu za nabavku opreme u vrednosti do 12.000 evra.

On je istovremeno pozove mlade Mađare da se prijave za policijsku obuku i podsetio da je poslednjih 10 godina moguće da u policiju uđu i oni koji imaju dvojno državljanstvo.

Na pitanje o uvođenju obaveznog vojnog roka, Pastor je rekao da se stav SVM nije promenio, kao i da bi ta stranka, kada bi skupštinska većina odlučila da uvede obavezno služenje vojnog roka, imala konkretne razgovore sa koalicionim partnerima o položaju građana koji imaju dvojno državljanstvo i o mogućnosti služenja vojnog roka u vidu civilne službe.