Koliki će stepen opreznosti banke primenjivati prilikom procene rizika kod kreditiranja nekretnina koje još nisu legalizovane, ali imaju upisano pravo svojine kroz proceduru „Svoj na svome“, stručnjaci za sada ne mogu precizno da procene.

Prilikom donošenja odluke o odobravanju kredita, uključujući i stambene, svaka banka ima obavezu da proceni kreditnu sposobnost konkretnog klijenta, ali i ostale relevantne faktore rizika. Konačnu odluku o tome ko može biti korisnik kredita banke donose samostalno, u skladu sa sopstvenim internim aktima.

- Banke se bave naravno, suština jeste da procene, pre svega, pojedinca, onda taj objekat koji jeste predmet finansiranja i naravno buduću održivost, jer moraju da gledaju u budućnost. Taj objekat će biti na tom mestu već ko zna koliko godina i vi morate da vidite da li se razvija grad ili ne, u kom pravcu se razvija, da li će rasti vrednost te nepokretnosti. To je u interesu i nama koji smo vlasnici - objašnjava Vladimir Vasić iz Udruženja banaka Srbije.

Da li se proverava tehnička ispravnost objekta

Prema navodima stručnjaka, u ovoj fazi postupka tehnička ispravnost objekta se ne proverava.

- U ovoj proceduri se tehnička struka malo pitala, pošteno govoreći, znači bitno je da je pravni deo u redu. Tehnički je moguće, teoretski, upisati nešto nema nikakvu infrastrukturu gde možete da dođete iz helikoptera u taj objekat. Ili nešto što nema ni puta, ni struje, ni neke osnovne stvari. Bitno je da ima neki krov, neku konstrukciju, čak ne mora ni da bude unutrašnjost završena - ističe Milić Đoković, procenitelj nekretnina.

Stav Narodne banke Srbije

Narodna banka Srbije saopštila je da „nepokretnosti u pogledu kojih ne postoje formalno-pravne prepreke za uspostavljanje hipoteke, i na kojima će, u skladu sa zakonom, biti izvršen upis prava svojine u Katastar nepokretnosti, mogu predstavljati sredstvo obezbeđenja kredita“.

Iako postoji zabrinutost da bi procedura „Svoj na svome“ mogla negativno da utiče na tržište nekretnina, pojedini stručnjaci smatraju da efekti mogu biti suprotni.

- Prema nekim projekcijama, većina objekata koji prolaze sada ovaj proces evidencije ili po toj proceduri koju zovemo 'Svoj na svome' se ne nalaze u centralnim gradskim opštinama, nego se nalaze na perifernim opštinama i ne bi trebalo previše da utiču na tržište u gradu, a mislim da će efekat biti takav da će samo da porastu vrednosti tih nekretnina koje do sada nisu bile u pravnom prometu. Faktički, one će samo dobiti kvalitet da mogu da se prometuju, nasleđuju, zalažu kod banaka - navodi Ervin Pašanović, stručnjak za nekretnine.