Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da je do sada podneto 2,4 miliona prijava za upis bespravnih objekata u Srbiji u okviru Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima („Svoj na svome“) i podsetila da rok za prijavu ističe u ponoć.

Sofronijevićeva je posetila opštinu Inđija i Kancelariju za upis prava svojine na nepokretnostima, izražavajući očekivanje da će do kraja dana ukupan broj prijava dostići 2,5 miliona.

Prema njenim rečima, veliki broj prijava pokazuje poverenje građana u državu i u zakon, koji ih, kako je istakla, neće izneveriti.

- Očekujemo da će biti oko 2,5 miliona klasičnih prijava, ali ne smemo zaboraviti da vodimo i posebnu aplikaciju u kojoj će biti evidentirani svi objekti u javnoj svojini - opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike Srbije. Na taj način približavamo se onoj ‘čarobnoj’ cifri od oko četiri miliona objekata. Razlika do 4,8 miliona obuhvata kamp-prikolice, nadstrešnice, mobilne kuće i kontejnere, dakle, ima svega“, rekla je ministarka.

Dodala je da će opštine i pošte nastaviti da rade na upisu nepokretnosti dokle god bude potrebe.

- Građani imaju mogućnost da iz udobnosti svog doma noćas do ponoći samostalno prijave svoje nepokretnosti. Na taj način završavamo jednu veliku i značajnu prvu fazu, koja se odnosila na prijave. Sledeći izazov je složeniji posao, upis svih naših građana - izjavila je Sofronijevićeva.

Opština Inđija je primer dobre prakse u sprovođenju Zakona „Svoj na svome“, sa oko 5.500 prijava.

- Zahvalni smo na ovom izuzetnom zakonu. Opremljeni smo i stavili u funkciju kompletno odeljenje koje je svakodnevno bilo na raspolaganju svim građanima. Niko nije odbijen niti vraćen, svi su dočekani i svakom je objašnjen proces rada. Svi su zadovoljni - izjavio je predsednik Opštine Inđija Marko Gašić.

Na sastanku u prostorijama opštine, ministarka Sofronijević i predsednik Gašić razgovarali su i o projektima važnim za građane Inđije u narednom periodu, posebno o infrastrukturnim projektima.

Kao prioritet istaknuta su dva kilometra puta u Ljukovu, kao i pasarela - pešačko-biciklistička staza kod nadvožnjaka u Inđiji, koja značajno olakšava kretanje građana. Takođe, biće unapređena bezbednost puta koji vodi od Beške i Čortanovaca do železničke stanice.

Rok za prijavu ističe u ponoć, a naredni korak biće obaveštavanje građana putem elektronske pošte ili sms-a da su upisani kao vlasnici svojih nepokretnosti.

Iako je prvobitni rok za podnošenje prijava bio 5. februar, zbog velikog interesovanja i naglog povećanja broja korisnika u sistemu, produžen je za tri dana - do 8. februara u ponoć.

Ministarka Sofronijević ranije je izjavila da će građani koji iz opravdanih razloga ne stignu da prijave bespravne objekte moći to da učine do 24. oktobra.