Slušaj vest

Svi koji imaju kućnog ljubimca, reći će da su oni deo njihove porodice. Pa kada dođe trenutak poslednjeg rastanka, mnogi žele da im pruže dostojanstven ispraćaj, često razmišljajući o sahrani ili o groblju za ljubimce. Međutim, po svemu sudeći, takve sahrane u Srbiji mogu biti poprilično skupe.

O tome svedoči i jedna Srpkinja, koja je nedavno istraživala opcije za sahranu porodičnog psa i podelila detalje i cene na društvenim mrežama. Kako je otkrila, kada je sabrala sve troškove, bila je šokirana ukupnom cifrom, koja daleko premašuje ono što je očekivala.

1/9 Vidi galeriju U BEOGRADU OTVORENO GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE: Evo kako izgleda sala za ispraćaje i koliko košta sahrana (FOTO) Foto: TV Pink Printscreen

"Moji imaju psa koje će uskoro da ugine. Pošto smo čuli da ima groblje za kućne ljubimce, ajd' rekoh da pogledamo cene.

Cena zakupa grobnog mesta - 8.000 dinara (mora za 5 god. unapred da se plati).

Godišnja naknada za održavanje - 3.000.

Kovčeg - oko 20.000.

Odnošenje psa od 'kapele' do grobnog mesta - 1.800

Spomenik za psa 22.000 dinara.

Sama sahrana - oko 20.000

Kad se sve sabere izađe preko 1.000 evra.

- Barni će ipak završiti na placu..., napisala je ona.

1/10 Vidi galeriju Groblje za kućne ljubimce u Beogradu Foto: JKP “Pogrebne uslige” Beograd

"Mi manje para dali za babu"

Njena objava izazvala je brojne reakcije – najviše zbog činjenice da su ponekad čak same sahrane za ljude jeftinije.

"Mi manje para dali za babu", "Bukvalno, Bože me oprosti, manje izađe sahrana za čoveka", "Bezobrazluk", "Gledala sam te cifre u martu kada je uginuo moj Roki, katastrofa", komentarisali su pojedini korisnici Iks-a.

"Kremacija jeftinija"

Drugi su je uputili na jeftiniju varijantu - da postoje firme koje se bave kremacijom, a kako je jedna korisnica podelila, cena za velikog psa bila je 22.000 dinara, uz urnu po izboru, što ukupno iznosi oko 34.000 dinara.

Na kraju, jedan korisnik se u svoj muci, našalio.

"Da otvorimo restoran za posle sahrane po imenu 'Koska', pare da namlatimo", napisao je on.