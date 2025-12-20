Slušaj vest

Putin je o NIS-u govorio na godišnjoj konferenciji za novinare, izražavajući nadu da će se pronaći zajedničko rešenje, ali uz pominjanje međuvladinog sporazuma sa Srbijom, bez čijeg se poštovanja, kako je naglasio, dovodi u pitanje svako dalje rusko ulaganje u Srbiju.

"Nije lak zadatak"

- Znamo šta se događa s kompanijom NIS. Imamo predstavu u kom pravcu želimo da zajedno idemo dalje. Radimo na tome i nadam se da ćemo naći potrebno rešenje - rekao je Putin novinarima u Moskvi.

Ruski predsednik je zatim nastavio:

Foto: Pavel Bednyakov/AP

- Imamo međuvladin sporazum sa Srbijom o usvajanju bilo kakvih ograničenja u vezi s komercijalnom strukturom (NIS-a). I, naravno, pretpostavljamo da će prijateljsko rukovodstvo Srbije imati ovo na umu i da će ispuniti vlastite obaveze. U suprotnom, postavlja se pitanje kako Rusija može da ulaže novac u ekonomiju Srbije. Gde su garancije bezbednosti ako čak ni međuvladini sporazumi ne funkcionišu? Ovo nije lak zadatak. Nažalost, uprkos želji za poboljšanjem odnosa, pritisak sankcija nesumnjivo se nastavlja. Moskva pretpostavlja da će Beograd ispuniti svoje obaveze, a da će obe zemlje realizovati brojne druge projekte - dodao je Putin odgovarajući na pitanje novinara iz Srbije.

Ruski "Gaspromnjeft" je većinski vlasnik NIS-a, a Putin je rekao da je ta zemlja investirala više od tri milijarde dolara u naftnu kompaniju i transformisala je u moderno, visokoefikasno preduzeće.

- Ona je glavni poreski obveznik u budžetu Srbije - poručio je Putin.

Ovo je važno

Prvo oglašavanje ruskog predsednika o NIS-u izuzetno je važno za Srbiju, kaže za Kurir Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost.

- Vidimo da se obavljaju određeni pregovori sada na direktnoj relaciji Moskva-Beograd, što je veoma dobro. I kad od najvišeg ruskog zvaničnika i predsednika čujemo reč "prijateljsko" u ovoj situaciji sankcija, treba da nas sve umiri, jer će rešenja za NIS biti - rekao je Obrknežev.

Foto: Shutterstock, Kurir Televizija

Na naše pitanje kako treba tumačiti Putinove reči "da ukoliko ne dođe do poštovanja međuvladnih sporazuma, kako Rusija može da ulaže novac u ekonomiju Srbije", Obrknežev kaže:

- On je rekao da se nada da će biti nastavljeni svi oni projekti koji su već dogovoreni između Srbije i Ruske Federacije. Rusija radi zajedno s našom zemljom na infrastrukturnim projektima u Srbiji, ima i drugih projekta koji su dogovoreni i usaglašeni između naše dve zemlje, a koji će ići svojim tokom.

On je naglasio da je veoma bitno da se prijateljski razgovara između Beograda i Moskve zato što se kod Rusa ništa ne može gledati kao izolovan slučaj.

- Situacija s NIS-om implicira i sve vezano za gas, zato treba dobro sagledati i protumačiti reči ruskog predsednika kao najbitnije figure s ruske strane - istakao je on.

Političko pitanje

S druge strane, Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu kaže za Kurir da Putinova izjava prati logiku komentara Sergeja Lavrova, što "predstavlja vid političkog ultimatuma".

- Očigledno je da "NIS Gaspromnjeft" za Rusiju nikada nije bilo ni ekonomsko ni energetsko pitanje, već političko. S tim u vezi vidimo da Rusija isporučuje neki vid ultimatuma zahtevajući da Srbija žrtvuje svoj ekonomski razvoj u zamenu za održavanje ruskog vlasništva koje SAD sankcionišu između ostalog po uredbi 14024, koja se odnosi na rusko štetno delovanje u inostranstvu - smatra Obradović.

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija

Kaže da Rusija nastavlja da insistira na političkom uticaju na ovim prostorima.

- Zbog svega ruski postupci deluju kao čuvanje mašine političkog uticaja. Putin, koji sigurno ima većih strateških problema, osvrćući se na pitanje NIS-a podiže ulog i pritisak u jednoj uvijenoj i dobro skrojenoj propagandnoj izjavi. "NIS Gaspromnjeft" nije više investicija, već je privatizacija koja nije u stanju da ispuni svoje ugovorne obaveze, u međuvladinom sporazumu regulišu se odnosi savesnih partnera, a ne sankcionisanih i odmetnutih korporacija kao što je ruski "Gaspromnjeft" - zaključuje Obradović.