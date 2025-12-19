Slušaj vest

Zidanje novog objekta trebalo bi da bude završeno krajem marta, a rok za završetak svih radova je kraj 2026. godine.

Iza ograde gradilišta, tik uz staru železničku stanicu u Savskoj ulici, naziru se obrisi novog objekta. Radnici izlivaju ploču prvog sprata i postavljaju armaturu za stubove. Na temeljima stare pošte, izgrađene 1929. godine, niče nova zgrada.

Prvobitni plan bio je da se najoriginalnije zdanje međuratnog Beograda, delo čuvenog arhitekte Momira Korunovića, teško oštećeno u savezničkom bombardovanju 1944. godine, obnovi i da mu se vrati originalna fasada.

Foto: Printscreen RTS

Međutim, od te ideje se odustalo jer je objekat bio u jako lošem stanju, pa je zgrada srušena i gradi se nova iz temelja.

Projekat je, zbog metroa koji će ići tačno ispod objekta, morao ponovo na doradu. Zbog metroa su i temelji taman toliko duboki da u njih stane donji deo pozornice budućeg pozorišta.

- Do sad je izvedena temeljna ploča i izvedena je zaštita od budućeg metroa koji prolazi delom ispod objekta pošte. Konkretno, izvedeni su elastomeri - to je materijal koji će štititi objekat od budućih vibracija i delom će služiti kao zvučna izolacija prema objektu od strane metroa - navodi Nataša Radić, rukovodilac projekta generalnog izvođača radova.

Šest spratova do kraja marta

Projekat predviđa šest spratova, a za mesec dana se uradi sprat i po do dva, pa bi zidanje celog objekta trebalo da bude završeno krajem marta. Paralelno sa tim, izvodiće se i unutrašnji radovi.

Srušena zgrada pošte u Savskoj ulici u Beogradu

- Zgrada će imati dve celine. Jedna celina je Arheološki muzej i to je upravo deo koji gleda ka Savskom trgu. Arheološki muzej će biti na svih šest spratova, tako da smo taj sam projekat prilagodili pre svega njihovim potrebama. Drugi deo je iza, koji gleda niz Savsku ulicu. Tu će biti pozorište i tu ćemo imati praktično dve scene. Jedna će biti u prizemlju - to je velika scena, a na trećem spratu će biti nešto manja scena - kaže Aleksandar Trifunović, zamenik direktora "Beograda na vodi".

Raskošna fasada najveći izazov

Najveći izazov za graditelje upravo je izrada Korunovićeve fasade, ukrašene simbolima Kraljevine i dvora Karađorđevića.

- Naši zidovi se izvode u dva sloja. Imamo prvi zid koji je armiranobetonski ili zidani zid, potom imamo termoizolacionu zaštitu i onda imamo spoljni zid koji je u više različitih debljina i on zapravo formira obris te fasade - objašnjava Nataša Radić.

Aleksandar Trifunović ističe da je izrada spoljašnjosti uslovljena originalnim projektom arhitekte Momira Korunovića.

- Na osnovu tih crteža koji su ostali iza njega, mi se sada u tim granicama krećemo i vraćamo taj prvobitan izgled, prvobitan gabarit i sav taj sjaj i raskoš dekorativne fasade - ukazuje Trifunović.

Radovi na bivšoj zgradi Ministarstva pošta teku po planu, kažu nadležni.

Uprkos hladnom vremenu, radi se od sedam do 17 sati. Kran ne staje čak ni kad se smenjuju radnici koji njime upravljaju.

Potpuna rekonstrukcija pošte, koja će imati 11.000 kvadratnih metara, počela je u decembru prošle godine, a rok za završetak radova je kraj 2026. godine.