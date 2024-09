Posao je dodeljen grupi ponuđača koju čine kompanije M enterijer gradnja, Securiton, EX ING B and P, Geotaur, sa podizvođačima Termo and Cold, Pavel ING i Termoinženjering, a vrednost ugovora je 1,9 milijardi dinara, odnosno oko 16,2 miliona evra, sa PDV-om.