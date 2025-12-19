Slušaj vest

Mnogi ljudi nisu sigurni gde pravilno da odlože fiskalne račune iz prodavnica. Iako se često misli da pripadaju starom papiru, Nemačka savezna agencija za zaštitu životne sredine (UBA) ima jasno pravilo koje važi za sve vrste računa.

Sortiranje otpada svakodnevno stvara dileme slično pitanju da li metalni poklopci ili računi pripadaju određenoj kanti. UBA naglašava da račune ne treba bacati u papir, čak ni novije, plave verzije.

Zašto računi ne idu u papir?

Računi se štampaju na posebnom termalnom papiru koji ima hemijski premaz. Ovaj premaz otežava proces reciklaže i može smanjiti kvalitet recikliranog papira. Stručnjaci evropske organizacije INGEDE upozoravaju da boje i hemikalije u računima mogu negativno uticati na konačni proizvod.

Foto: Think

Ako bi se računi reciklirali zajedno sa papirom, štetne materije bi mogle da završe u proizvodima kao što je toalet papir, a zatim ponovo u životnoj sredini. Ovo se odnosi i na plave račune koji ne sadrže bisfenol A, jer i dalje sadrže druge hemijske sastojke.

Preporuka je jasna - sve račune bez izuzetka treba baciti u mešani (ostali) otpad. Slična pravila važe i za kuhinjski papir.

Digitalni računi kao rešenje

Da bi se problem u potpunosti izbegao, sve više prodavnica nudi digitalne račune putem e-pošte ili aplikacija. Ovo je ekološki prihvatljivije, štedi papir i eliminiše dilemu odlaganja otpada. Digitalni računi se mogu lako čuvati i štampati po potrebi.