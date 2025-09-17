Radovi na prvoj liniji beogradskog metroa počinju 2025, završetak planiran do 2029, najavio ministar Mali.
SINIŠA MALI: Sledeće godine radovi na svim stanicama metroa, prva linija gotova do 2029.
Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će već naredne godine građani Srbije moći da vide radove na stanicama beogradskog metroa i naveo da je očekivani kraj radova prve linije metroa do 2029. godine.
- Kasnimo malo zbog kašnjenja u projektu, ali već naredne godine građani Beograda i građani Srbije videće radove na svim stanicama prve linije metroa - rekao je on.
Istakao je da će prva linija metroa imati 21 stanicu, a druga linija 24 stanice.
- Projekat za drugu liniju metroa se već uveliko radi. Tako da će biti intenzivni radovi i na tom projektu - rekao je Mali.
On je istakao da naredne godine stiže "mašina krtica" odnosno TBM mašina, koja je jedna od glavnih komponenata za izgradnju beogradskog metroa.
