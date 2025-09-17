Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će već naredne godine građani Srbije moći da vide radove na stanicama beogradskog metroa i naveo da je očekivani kraj radova prve linije metroa do 2029. godine.

- Kasnimo malo zbog kašnjenja u projektu, ali već naredne godine građani Beograda i građani Srbije videće radove na svim stanicama prve linije metroa - rekao je on.

Istakao je da će prva linija metroa imati 21 stanicu, a druga linija 24 stanice.

- Projekat za drugu liniju metroa se već uveliko radi. Tako da će biti intenzivni radovi i na tom projektu - rekao je Mali.

On je istakao da naredne godine stiže "mašina krtica" odnosno TBM mašina, koja je jedna od glavnih komponenata za izgradnju beogradskog metroa.

