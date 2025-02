Planirana je izgradnja tri linije metroa, a konceptualno rešenja za Liniju 3 predviđa trasu od Bežanije do Banjice, sa ektenzijom do budućeg Biokampusa. Ukupno vreme putovanja od početne do poslednje, od ukupno 22 stanice predviđene na ovoj liniji će biti 38 minuta, sa ukrštanjima sa Linijom 1 na Trgu republike i sa Linijom 2 kod Arene. Izradom projektne dokumentacije i budućom izgradnjom Linije 3 Beograd će dobiti potpuno integrisan sistem javnog prevoza, sa tri linije metroa, sedam linija BG voza i ostalim linijama gradskog prevoza. Ovo će značajno uticati kako na unapređenje javnog prevoza u glavnom gradu i poboljšanje ukupnog kvaliteta života Beograđana i šire, tako i na sveobuhvatni privredni i tehnološki razvoj čitavog društva.