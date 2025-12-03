Slušaj vest

Zamislite da ste 2020. kupili stan za 100.000 evra, a danas želite da ga prodate. Prema procenama agenata, njegova trenutna vrednost je između 130.000 i 140.000 evra. Međutim, pošto nekretnina nije u vašem vlasništvu duže od 10 godina, deo ostvarene dobiti ide državi, kroz porez na kapitalnu dobit.

Prema Zakonu o porezima na dohodak građana, porez se plaća na razliku između kupovne i prodajne cene. Ako poreski organ proceni da je navedena cena ispod tržišne, može utvrditi tržišnu vrednost koja se koristi kao osnovica. U obzir se uzima cena bez poreza na prenos apsolutnih prava. Kupovna cena je ona koju ste zaista platili, dok se za objekat koji je vlasnik sam izgradio, nabavnom cenom smatraju troškovi izgradnje. Ako ti troškovi nisu dokazivi, osnovica se određuje prema porezu na imovinu u godini nastanka obaveze. Poreska stopa za kapitalnu dobit za fizička lica iznosi 15 odsto, navodi advokat Bane Krunić za 4zida.

Postoje i situacije u kojima porez ne mora da se plati. Ako se novac dobijen od prodaje nekretnine u roku od 90 dana uloži u rešavanje sopstvenog stambenog pitanja ili stambenog pitanja članova porodice, obveznik se oslobađa plaćanja poreza na kapitalnu dobit.

Zakon predviđa još nekoliko osnovanih mogućnosti za oslobađanje od ove obaveze. Na primer, ukoliko se u roku od 12 meseci novac uloži u adaptaciju, potpunu ili delimičnu rekonstrukciju objekta ili slične radove, može se tražiti povraćaj već plaćenog poreza. Ako se uloži samo deo iznosa, onda se i poreska obaveza umanjuje srazmerno uloženom novcu, dodaje Krunić.

Foto: Shutterstock

Takođe, kapitalna dobit se ne obračunava kod nasleđa u prvom naslednom redu, kod prenosa imovine između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji, kao ni kod transakcija između razvedenih supružnika kada su u vezi sa razvodom.

U praksi se dešava da prodavci ne podnesu prijavu na vreme, često iz nepoznavanja propisa. U takvim slučajevima Poreska uprava može sama pokrenuti postupak, jer javni beležnici dostavljaju overene ugovore automatski. Ako ni nakon rešenja Poreske uprave obveznik ne plati porez, sledi prinudna naplata. Rok za prijavu poreza na kapitalnu dobit je 30 dana od prodaje, a prijava se podnosi filijali Poreske uprave prema mestu prebivališta.

Važno je napomenuti da se kapitalna dobit ne odnosi samo na prodaju stanova i kuća, već i na druge nepokretnosti poput garaža, njiva, vikendica i slično. Pravno posmatrano, kapitalna dobit se primenjuje na sve slučajeve u kojima je prodajna cena viša od nabavne. Osim na nepokretnosti, ona obuhvata i promet autorskih prava, prava industrijske svojine, akcija, udela i drugih hartija od vrednosti, ističe Krunić.