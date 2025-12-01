Slušaj vest

Odlazak u auto-servis mnogim vozačima predstavlja neprijatan i stresan trenutak. Briga o mogućem kvaru, visini troškova i vremenu potrebnom za popravku često stvara pritisak još pre nego što se automobil uopšte pogleda. Ono što većina ne zna jeste da jedna jedina nepromišljena rečenica može odmah podići ukupan iznos računa.

Iskusni mehaničar iz Velike Britanije upozorava da vozači prave istu grešku odmah po ulasku u servis. U pokušaju da unapred definišu maksimalne troškove, zapravo nesvesno sebi stvaraju finansijski teret.

Koja rečenica koja automatski povećava cenu?

Prema rečima stručnjaka, nikada ne bi trebalo unapred otkrivati koliki ste iznos spremni da potrošite. Izjave tipa „moj budžet je do ove cifre“ ili „ne želim da pređe ovu sumu“ možda zvuče logično, ali u praksi rade protiv vas.

- Onog trenutka kada klijent sam navede svoj maksimum, mehaničar, čak i nesvesno, formira ponudu koja se približava tom iznosu, umesto da traži najpovoljnije delove ili najbolje rešenje. Zato je važno da prvo sačekate dijagnozu, detaljno objašnjenje potrebnih radova i tek nakon toga odlučite da li vam cena odgovara - ističe mehaničar.

Poslovi koje možete obaviti sami i uštedeti novac

Još jedna česta greška je zakazivanje servisa zbog trivijalnih stvari koje se lako mogu obaviti kod kuće. Zamena brisača, dolivanje ulja ili tečnosti za hlađenje ne zahtevaju posebne alate ni stručno znanje.

Servisi ovakve poslove rado prihvataju jer su jednostavni i brzi, što za vozače znači nepotrebne troškove. Ako naučite da razlikujete ozbiljnije kvarove od rutinskog održavanja, dugoročno ćete manje trošiti i koristiti usluge servisa samo kada je to zaista potrebno.

Na kraju, najbitnije pravilo je vrlo jednostavno: u servisu ne otkrivajte svoje finansijske granice, ne donosite odluke na brzinu i uvek tražite jasno objašnjenje troškova. Jedna pogrešna rečenica može vas koštati više nego što mislite, dok promišljen pristup donosi značajne uštede.