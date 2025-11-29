Slušaj vest

U srcu Srbije nalazi se opština sa izuzetnim turističkim potencijalom, a poslednjih godina sve više domaćih putnika otkriva lepote Rudnika, Takova, Suvobora i okolnih krajeva. Mnogi meštani odlučuju se da pokrenu seoski turizam, otvarajući svoje domove posetiocima koji žele autentičan boravak u šumadijskoj prirodi, uz obilazak bogatog kulturno-istorijskog nasleđa, arheoloških lokaliteta i mesta važnih za srpsku istoriju.

- Planina Rudnik svojim prirodnim lepotama, čistim vazduhom, zdravom domaćom hranom i gostoljubivim domaćinima predstavlja jedan od stubova razvoja turizma u našoj opštini. Takođe se izdvaja pranjanski kraj, koji postaje sve posećeniji, kao i manastiri Vraćevšnica i Vujan, koje turisti rado obilaze. Ogromno kulturno-istorijsko bogatstvo i poznata mesta upisana u istoriju Srbije čine osnovu naše ponude. Aktivni boravak u prirodi danas je veoma tražen. Dve naše planine, Rajac i Rudnik, proglašene su predelima izuzetnih odlika i razvijamo ih kao zone eko-turizma u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine. U toku je realizacija infrastrukturnog projekta na Rajcu, a isto planiramo i na Rudniku - izjavila je za RINU direktorka Turističke organizacije Gornji Milanovac, Nevena Obradović.

Kako ističe, osim prirodnih vrednosti i bogate istorije, turisti u Gornjem Milanovcu mogu da računaju i na punu podršku Turističke organizacije.

- Posetioci nas mogu uvek kontaktirati, doći kod nas, dobiti preporuke za obavezne lokalitete, kao i informacije o vodičima, uz podršku kolega. Dajemo podatke o smeštajnim kapacitetima u svim delovima opštine - bilo da žele Pranjane, Rudnički kraj, Vujan, Takovo. Kada je reč o gradu, raspolažemo kompletnim spiskom apartmana. Dakle, kompletna logistika dostupna je preko Turističke organizacije - naglašava Obradović.

Foto: Youtube Printscreen

Ipak, i pored edukacije domaćina o prijavljivanju gostiju putem e-turista sistema, većina njih to još uvek ne radi redovno, pa se tačan broj noćenja ne može precizno utvrditi.

- Gornji Milanovac je zaista izuzetna destinacija. Blizina Beograda, autoput „Miloš Veliki“, dobra infrastruktura u svim selima - sve to doprinosi lakoj dostupnosti. Prema našim procenama, imamo oko 100.000 noćenja godišnje. To nas pozicionira kao značajnu turističku tačku, posebno ako se uzmu u obzir zaštićena područja poput Rudnika i Rajca, koji su veoma atraktivni za sportiste i dečje kampove - navodi Obradović.

Pred turističkim sektorom i lokalnom samoupravom stoje važni projekti koji treba da se realizuju u narednom periodu.

- Na Rudniku imamo tri nova bazena. Kada završimo Vizitorski centar, što nam je prioritet, to će biti dodatni sadržaj koji može da privuče još više posetilaca. Manifestacije na različitim lokacijama takođe okupljaju veliki broj gostiju. Prema informacijama sa foruma na Zlatiboru, očekuje se da Gornji Milanovac, udaljen svega 100 km od Beograda, bude deo rute koju bi do 2027. moglo da poseti oko dva miliona stranih turista. To je velika obaveza, da budemo atraktivni, organizovani, spremni da ih ugostimo i predstavimo našu opštinu kao važan deo turističke ponude Srbije - zaključuje Obradović.