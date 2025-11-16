Slušaj vest

Na kraju oktobra ove godine u Hrvatskoj je bilo blokirano 200.213 računa građana, sa ukupnom glavnicom duga od 2,93 milijarde evra, kao i 13.165 računa poslovnih subjekata, čija je glavnica duga iznosila 669,1 milion evra, saopštila je u utorak Financijska agencija (Fina).

Broj blokiranih građana u oktobru je veći za 1,4% u odnosu na prethodni mesec, dok je u poređenju sa oktobrom 2024. godine manji za 1%. Glavnica njihovog duga iznosi 2,93 milijarde evra, što predstavlja porast od 0,2% u odnosu na septembar i 1,7% u odnosu na oktobar 2024. godine. Kada se glavnici doda dug po osnovu kamata od 1,17 milijardi evra, ukupni dug građana sa blokiranim računima na kraju oktobra dosegao je 4,09 milijardi evra.

Dug potrošača prema bankama iznosi 650 miliona evra (bez kamata), dok je dug prema svim finansijskim institucijama 730 miliona evra, navodi Fina.

Foto: Shutterstock

Što se tiče poslovnih subjekata, krajem oktobra evidentirano je 13.165 subjekata sa neizvršenim osnovama za plaćanje, što je za 49 subjekata ili 0,4% više nego u septembru, a 307 subjekata ili 2,4% više nego u oktobru 2024. godine. Ukupna glavnica njihovog duga iznosi 669,1 milion evra, što je za 10,3 miliona evra ili 1,5% manje u odnosu na septembar i 6,4 miliona evra ili 0,9% manje u poređenju sa oktobrom 2024. godine. Dug po kamatama iznosi 222,9 miliona evra, pa je ukupan dug poslovnih subjekata na kraju oktobra 892,1 milion evra.

Od ukupno 13.165 poslovnih subjekata sa neizvršenim osnovama za plaćanje, 5.689 su pravne osobe (43,2%), na koje se odnosi 542,5 miliona evra ili 81,1% ukupnog iznosa. Preostalih 7.476 su fizička lica sa registrovanom delatnošću, čiji dug iznosi 126,6 miliona evra.