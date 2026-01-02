Slušaj vest

Podaci o tunelu Tjanšan-Šengli u Kini zaista su impresivni. Tunel se sastoji od dve cevi, svaka dužine 22,13 kilometara, koje su probijene na dubini od 1.112 metara.

Najduži tunel na svetu Foto: Xu Hongyan / Xinhua News / Profimedia

Ipak, pojam „dubina“ je relativan, jer se gradnja odvijala u planinskom području na oko 3.000 metara nadmorske visine. Ovim poduhvatom postavljen je svetski rekord - to je najduži autoputski tunel na svetu. Izgrađen je za svega pet godina, uz troškove od 46,7 milijardi juana, odnosno oko 5,6 milijardi evra.

Umetnička dela na zidovima

Posebnu atrakciju čine panoramske deonice sa umetničkim prikazima na zidovima tunela, koje vožnju čine prijatnijom i vizuelno zanimljivijom.

Tunel je 26. decembra otvoren za probni rad, dok je redovan saobraćaj počeo 1. januara, prenela je kineska novinska agencija Sinhua. Do Nove godine prolazak kroz tunel bio je besplatan.

Kako je izjavila Mao Ning iz Ministarstva spoljnih poslova Kine, autoput Urumći–Juli zvanično je pušten u saobraćaj, a njegov centralni deo predstavlja upravo ovaj rekordni tunel. Putovanje kroz planine Tjanšan, koje je ranije trajalo i do tri sata, sada je skraćeno na svega 20 minuta. Time su industrijski razvijeni sever i poljoprivredni jug regiona direktno povezani.

Tunel je izgrađen po konceptu „tri tunela i četiri vertikalna okna“: između dva glavna tunela nalazi se istražni prolaz, dok četiri vertikalna okna obezbeđuju dovod svežeg vazduha. Ova tehnologija proglašena je strateškim modelom koji Kina planira da izvozi širom sveta.

Najduži tunel na svetu Foto: Hu Huhu / Xinhua News / Profimedia

Zahtevna izgradnja

Izgradnja tunela bila je izuzetno zahtevna. Prema rečima predstavnika kompanije China Communications Construction Company, gradilište je predstavljalo pravi „geološki muzej“. Tunel-bušačke mašine morale su da savladaju snažna tektonska naprezanja i stalne prodore vode, koji su dnevno dostizali i do 29.000 kubnih metara. Tokom jednog incidenta u decembru 2021. godine, jedna mašina bila je zaglavljena čak 24 dana, a tim od 41 stručnjaka radio je neprekidno na njenom oslobađanju.

Velika pažnja posvećena je i zaštiti životne sredine. Sva otpadna voda je filtrirana, iskopani materijal korišćen je za izgradnju puteva, zemljište je obnovljeno, buka smanjena, a lokalna fauna zaštićena.

Kina je poslednjih godina postavila više infrastrukturnih rekorda. U septembru je otvoren najviši most na svetu, a u novembru je otkriveno veliko nalazište zlata. Ipak, iako je tunel Tjanšan-Šengli najduži autoputski tunel na svetu, najduži drumski tunel uopšte i dalje je Lærdal tunel u Norveškoj, dug 24,5 kilometara, ali on nema status autoputa.