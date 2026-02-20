Slušaj vest

Šta sve može da se poseti i vidi u lozničkom kraju posetioci juče otvorenog 47. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu, mogu videti na štandu Turističke organizacije grada Loznice (TOGL), a zavičaj Vuka Karadžića i te kako ima šta da ponudi.

TOGL nastupa samostalno, u Hali 4, a za svaki od četiri sajamska dana pripremljen je bogat program. Elegantna ekipa TOGL, svi u svetlo plavim odelima, na dan otvaranja za posetioce je pripremila izložbu "Ćirilični inicijali", predstavljanje Gljivarskog društva "Ljubomir Vuksanović Barle", paraglajding tandem letovi sa Gučeva, i najavu trke s preprekama "Jadar OCR" koja će u jadarskom kraju prvi put

biti održana ove godine u organizaciji "Humanolovaca".

Posetioci se oprobali u pustovanju

Na štandu je bila i radionica pustovanja, posetiocima je pokazivano kako se radi suvo pustovanje, a mogli su i za uspomenu da urade suvenire. Bockali su vunu deca, žene, a u tome se oprobao i jedan vitez, kome je kaciga malo smetala, ali se dobro snašao.

Direktorka TOGL Aleksandra Savić ocenila je da je prvoga sajamskog dana dobra poseta, s obzirom na to da je radni dan, a očekuje da će za vikend biti još više posetilaca.

Direktorka TOGL Aleksandra Savić

- Imamo štand na dobrom mestu i potrudićemo se da do nedelje predstavimo sve ono što nude naš grad i njegova okolina, a vezano je za turizam. Pošto je 2027. godina koju će obeležiti Ekspo cilj nam je da Loznica uzme učešće jer je zahvaljujući brzom putu sada blizu Beograda, da predstavimo turističke, ali i ponudimo smeštajne kapacitete. Prema najavama prestonica neće moći da primi sve učesnike Ekspa pa ćemo se potruditi da predstavimo sve što Loznica nudi gostima i turistima u to vreme. Nastojaćemo i da sa regijom Zapadne Srbije i drugim turističkim organizacijama razmenimo iskustva i napravimo i neke zajedničke priče. Ova godina jeste promocija grada, ali i otvaramo vrata za sledeći sajam turizma koji će svakako biti i ulazna karta za Ekspo – rekla je Savićeva.

Loznički štand osim brojnih posetilaca, posetio je i ministar turizma i omladine Husein Memić, a do nedelje će TOGL predstaviti hotelske i smeštajne usluge, brojne manifestacije i sportske događaje.

Bogata turistička ponuda

Promovisaće novi suvenir "Ne ljuti se čoveče“, Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju i hotel "Rojal spa" iz Banje Koviljače, seoska turistička domaćinstva"Vuk" i "Lečić" iz Tršića, "Šurička bajka" iz Šurica, hotel "Havana" iz Loznice, a Sportsko udruženje "Loznički trkači" najaviće petu trku u Tršiću.

Sutra posetice očekuje velika nagradna igra i one koji budu uspešni u odgovaranju na pitanja o znamenitim mestima i ličnostima iz Loznice čekaju vredne nagrade.

Priroda je bila blagonaklona prema lozničkom kraju jer turiste u krugu od samo nekoliko kilometara čekaju legendarna planina Gučevo, smaragdna reka Drina, lekovita Banja Koviljača, Vukov rodni Tršić, čuveni Tekeriš, manastiri Tronoša i Čokešina. Ovde se može plivati, planinariti, leteti paraglajderom, okrepiti u lekovitoj vodi i blatu, i naučiti mnogo toga o našoj istoriji.