Na 47. Međunarodnom sajmu turizma, koji je otvoren juče i trajaće do 22. februara, posetioci će moći da se informišu o svim aranžamanima koje nudi 350 izlagača iz 18 zemalja. Za sve destinacije, bez obzira na to da li se radi o letovanjima ili turističkim turama, tokom godine agencije nude sajamske popuste, koji su ove godine skromni i kreću se od pet do 10 odsto. Samo retke agencije tvrde da imaju popuste i do 55 odsto.

- Sajam turizma ostaje ključna platforma srpske turističke privrede, mesto susreta partnera, novih ideja i konkretnih poslovnih dogovora - rekao je premijer Srbije Đuro Macut otvarajući sajam.

Premijer Srbije Đuro Macut Foto: Marko Karović

On je istakao da je pred Srbijom međunarodna izložba Ekspo 2027, koja je i snažni zamajac daljem rastu turizma i ugostiteljstva.

- Ekspo podstiče ulaganje u infrastrukturu, smeštajne kapacitete, nove sadržaje i kvalitet usluge, a najvažnije je da podiže međunarodnu vidljivost Srbije - naglasio je on i dodao da je turistički promet u Srbiji početkom 2026. godine u porastu, kao i da je 2025. obeležilo više od četiri miliona dolazaka i više od 12 miliona noćenja turista, uz devizni priliv od 2,5 milijardi evra.

Sajamska ponuda

Ponuda ovogodišnjeg sajma obuhvata porodična i "city break" putovanja, daleke i egzotične destinacije, planinski odmor, spa i velnes vikende u banjama, kongresna dešavanja.

Dušan Anastasov, PR turističke agencije "Big blu", ističe da ta agencija tokom sajma nudi popust od 45 odsto.

Dušan Anastasov, PR turističke agencije "Big blu" Foto: Kurir/S. Č.

- Ove godine smo izašli na sajam sa popustom od 45%. Osoba koja napravi rezervaciju na sajmu može da dobije popust od pet odsto, a ukoliko uplati u celosti, može da dobije popust od sedam odsto, i za neke destinacije na ovaj popust od 45 odsto može da dobije dodatnih 10 odsto. To bi zbirno moglo da bude maksimalnih 55 odsto popusta. Kao agencija nudimo širok portfolio ovog leta, Turska, Grčka, Tunis, Egipat, a ove godine imamo i nešto novo, a to je Jordan. Divno Crveno more, peščane plaže u mestu Akaba i treba tamo letovati, jer je to dosta povoljan aranžman za ovu godinu za Akabu. U zavisnosti od hotela i meseca, aranžmani se kreću negde od 800 evra po osobi pa naviše - rekao je Anastasov za Kurir i dodao da veruje da će ove godine najpovoljniji ol-inkluziv aranžmani biti u Tunisu.

Najčešći popusti

S druge strane, u većini agencija ističu da tokom Sajma turizma daju popuste od pet do 10 odsto, a neki popuste nude u novčanim iznosima od 150 do 500 evra, zavisno od vrste i cene aranžmana.

Darinka Marjanović iz agencija "Big star travel" iz Beograda ističe da se ta relativno nova agencija bavi kako dovođenjem turista iz Kine, tako i odvođenjem naših turista u Kinu.

- Najčešći gradovi koji se obilaze svakako su Peking i Šangaj. Pored toga, tu su i neka mesta koja su manje poznata ljudima iz Srbije, kao što su Sijan, krstarenje rekom Jangce, onda Guejlin, Luojang i tako dalje. Sada imamo sajamsku akciju za 10 dana, devet noći - cena je 2.000 evra po osobi za avio-prevoz sa smeštajem. Ta tura obuhvata Peking, Sijan, Guejlin i Šangaj - kaže Marjanovićeva.

Činjenice o 47. Međunarodnom sajmu turizma

350 izlagača iz 18 zemalja učestvuje na sajmu

800 dinara je cena pojedinačne ulaznice

500 dinara je karta za đake i studente

1.600 dinara košta porodična ulaznica

600 dinara po osobi je ulaznica za grupe od najmanje osam osoba

200 dinara je cena parkinga po satu

U "San lajn travelu" ističu da za aranžman od 10 dana u Tunisu treba izdvojiti od 700 do 2.000 evra po osobi, a popust od pet odsto odobrava se samo u jeku letnje sezone.

- Radimo sve regije u Tunisu, a ove godine je ponuda dosta velika i uključuje i ostrvo Đerbu na jugu Tunisa, ali tu su i Sus, Port el Kantavi, Mahdija i Jasmin Hamamet. Što se tiče sajamskih popusta, mi konkretno trenutno dajemo popust od pet odsto samo za špic sezone, od 15. jula do 25. avgusta, koji se obračunava na rani buking popuste koje nam daju hoteli - kaže Đorđe Šibalić iz "San lajn travela".

Sniženje do 500 evra

Popuste do 500 evra po aranžmanu odobravaju u agenciji "Disko travel", koja u ponudi ima egzotične destinacije.

Jelena Fandler iz "Disko travela". Foto: Kurir/S. Č.

- Imamo preko 30 destinacija u ponudi, a među njima je i Bali, gde imamo dosta putnika tokom cele godine. Imamo u ponudi i Jordan, Keniju, Zanzibar, Maleziju, Maldive i Kinu. Za osam noći za Gran Kanariju ili Tenerife treba od 1.199 evra, dok se duže ture kreću od 1.599 evra pa naviše. Sajamski popusti važe do 28. februara i idu do maksimalno 500 evra - rekla nam je Jelena Fandler iz "Disko travela".

Ana Koturanović, rukovodilac sektora za marketing Turističke organizacije Raška, na ovom sajmu predstavlja turističku ponudu opštine Raška.

- Raška predstavlja spoj prirodnih lepota, tradicije, istorije i kulture. Najznačajniji turistički potencijali koje ćemo da predstavimo posetiocima ovogodišnjeg sajma svakako su planine Kopaonik i Golija, zatim Jošanička Banja, koja se po temperaturi vode ubraja među najtoplije vode u našoj zemlji, a svakako i u Evropi, i naše bogato kulturno-istorijsko nasleđe. Jošanička Banja je baš pristupačna što se cena tiče, a opština Raška je u poslednje tri godine izašla u susret posetiocima koji su smešteni u njoj i nudi mogućnost da ski-busom izađu do Kopaonika na skijanje - ističe Koturanovićeva za Kurir Biznis.

Prvi put je na Sajmu turizma svoje turističke potencijale predstavio i Azerbejdžan, a motiv da dođu, kako ističu, jeste direktna avio-linija, koju će "Er Srbija" uvesti u maju od Beograda do Bakua.

- Letovi će se obavljati dva puta nedeljno tokom cele letnje sezone i mi želimo da predstavimo našu zemlju ljudima u Srbiji. Vredi posetiti prestonicu Baku i obići njegov stari grad Icerišeher, koji je srce grada i mesto gde je Baku nastao i odakle potiču njegova kultura i istorija. Izvan Bakua nalazi se prelepi bulevar uz Kaspijsko more. Proteže se 15 kilometara i ima veoma lepe kafiće i restorane, idealno je mesto za šetnju. Na bulevaru se nalazi i Muzej tepiha, koji ima jedinstven oblik - izgleda kao smotani tepih. Vredi ga posetiti i istražiti kakve tepihe imamo, jer naša zemlja ima bogato nasleđe Puta svile. Tu je i Centar Hejdara Alijeva, koji je projektovala poznata iranska arhitektkinja Zaha Hadid. To je jedno od njenih poslednjih dela u svetu. Zgrada ima jedinstven oblik, bez oštrih uglova i ivica. Unutra se nalaze Muzej automobila, izložba o istoriji Azerbejdžana, izložba minijaturnih lutaka, kao i različite privremene postavke za turiste koji dolaze u Baku. Izvan Bakua, tu je Gobustan, lokalitet pod zaštitom Uneska, gde su živeli praistorijski ljudi. Tamo se mogu videti brojni crteži na stenama i zanimljivi arheološki ostaci. U blizini se nalaze i blatni vulkani, jedinstveni za Azerbejdžan, kojih nema mnogo u svetu. U regionima se nalazi i grad Šeki, nekada važno mesto na Putu svile, koji je takođe pod zaštitom Uneska - rekli su nam na štandu Azerbejdžana.

Ove godine turistima iz Srbije se predstavila i Namibija, a dve simpatične mlade dame iz turističke organizacije te zemlje rekle su za Kurir da im je cilj da podignu svest ljudima u Srbiji o svojoj zemlji.

Štand Namibije na Međunarodnom sajmu turizma. Foto: Kurir/S. Č.

- Namibija je prelepa i jedinstvena zemlja. Kada pomislite na Afriku, trebalo bi da vam na pamet padne i Namibija. Imamo različite kulture, nudimo sadržaje za svakoga. Imamo prelepe pejzaže, a do Namibije je lako stići. Putuje se preko Minhena ili Frankfurta i brzo ste u Namibiji. Zaista je blizu, nije tako daleko kao što se misli. Razlika u vremenu je samo jedan sat. Za 10 dana u Namibiji potrebno je za prosečan aranžman najmanje 2.800 evra po osobi, a za one koji žele luksuz cene rastu. Glavne atrakcije su dine u Sosusvleju, nacionalni park Etoša, grad Svakopmund, koji se nalazi na obali, kao i Sendvič Harbor. Tu je i Dedvlei. Imamo starosedelačke narode, Bušmane ili San. Tu je i narod Himba. Imamo različite kulture i sve su posebne - rekla nam je Ndana Šafombabi iz TO Namibije.

Ana Vujošević, direktorka TO Budva, ističe da je Beogradski sajam jako važan za Crnu Goru zato što su turisti iz Srbije najbrojniji i po dolascima i po broju noćenja, a ove godine će se Budva predstaviti sa četiri tematska dana.

Ana Vujošević, direktorka TO Budva Foto: Marko Karović

- Prošle godine ostvarili su oko 137.000 dolazaka i oko milion i 100.000 noćenja. Tu se ne radi samo o brojakma već i o posebnim emocijama koje nas spajaju sa gostima iz Srbije i želimo da se uvek osećaju kao kod kuće. Imamo i nagradnu igru, nekoliko privrednika je pripremilo noćenje sa doručkom za dve osobe, tako da će biti dostupni vaučeri koje ćemo podeliti tokom sajma - rekla je Vujoševićeva za Kurir.

Nikšić - prestonica kulture 2030.

Na Sajmu turizma predstavio se i Nikšić, koji kao evropska prestonica kulture 2030. godina želi da približi posetiocima svoje potencijale.

Mitar Barać, direktor TO Nikšića Foto: Kurir/S. Č.

- Tradicionalno se svake godine predstavljamo na beogradskom sajmu turizma sa posebnim fokusom na našu gastronomsku ponudu, aktivni odmor i, naravno, festivale, a ove godine želimo da predstavimo Lejk Fest (Lake Fest), najpoznatiji rok festival u Crnoj Gori. Naša pažnja je usmerena i na činjenicu da je Nikšić postao evropska prestonica kulture 2030. godine i cilj nam je da što više ljudi sazna za to i da ih što više informišemo o svemu što nas čeka do 2030. godine - rekao je za Kurir Mitar Barać, direktor TO Nikšića.

"Srbijavoz" spojio prošlost i budućnost

Na sajmu se predstavio i "Srbijavoz", koji je spojili tradiciju u vidu Šarganske osmice i brzi voz "Soko", koji je budućnost srpske železnice.

Ljubiša Pejić, generalni direktor "Srbijavoza" sa kolgama na štandu na Sajmu turizma Foto: Kurir/S. Č