KO HOĆE LUKSUZ MORAĆE DOBRO DA ODREŠI KESU: Popusta za rane uplate gotovo i da nema, a ture za jednu daleku zemlju ODMAH planule

Sudeći po ponudi na 45. Međunarodnom sajmu turizma letovanje će ove godine biti skuplje do 20 odsto, a sajamski popusti su poprilično tanki i iznose sedam odsto na uplate turističkih aranžmana u celosti.

foto: Nenad Kostić

Među 400 izlagača iz zemlje i sveta ponuda je raznolika, pa se na sajmu mogu naći aranžmani za apartmanski smeštaj u Grčkoj po ceni od 200 do 400 evra, dok se ljubitelji ekskluzivnijih hotela moraju isprsiti i sa nekoliko hiljada evra po osobi.

foto: Nenad Kostić

Dušan Anastasijević, iz agencije Big Blu ističe da na sajmu nude za svakog po nešta, a kada su porodični odmori u pitanju tu su različite destinacije u Grčkoj, Turskoj Tunisu i Egiptu.

- Tu su i Crna Gora i Španija koja se vratila na velika vrata, kao i Kipar koji je aktuelan tokom cele godine. Ove godine prvi put imamo u ponudi i kontinentalnu Grčku, osnosno mesto Ksilo Kastro. Ima dosta ljudi koji su spremni da za dobro letovanje izvodje i do 40.000 evra za 10 dana u hotelima, zavisno od destinacije i luksuznosti hotela ili vile. Ali svaki čovek kod nas može da nađe arnžman prema svom džepu. Veliki broj ljudi pita i za Bugarsku. U Egiptu niudimo novu destinaciju El Guna, kao i Pulju u Italiji. Dok traje sajam turisti mogu da računaju na sajamski popust i na sajmu, ali i u našoj poslovnici. Sa uplaćenom akontacijom od 6.000 dajemo popust od pet odsto na aranžman, a za uplate u celosti popust je sedam procenata. Hoteli su trenutno dali niže cene 10 do 15 procenata - kaže Anastasijević za Kurir i dodaje da su cene ove godine veće od 10 do 20 odsto nego prošle godine.

ZA 15 MINUTA VOŽNJE - 60 € foto: Nenad Kostić Opština Inđija već drugu godinu za redom turistima nudi vožnju balonom iznad Krčedinske ade. - Cena vožnje balonom traje 15 minuta i košta 6.000 dinara kao i prošle godine. Sezona počinje kad to dozvoli vodostaj Dunava, obično u junu kada se voda povuče. Zaključili smo da je turistima najlepše da te prirodne lepote posmatraju iz vazduha, a i sam let je atraktivan - rekao nam je Uroš Trifunović, direktor Turističke organizacije Inđije.

Za ljubitelje apartmanskog smeštaja u Grčkoj u Agenciji "Kontiki travel" ističu da u ponudi imaju aranžmane sa avio i sopstvenim prevozom.

foto: Nenad Kostić

- Za Krf, Skijatos, Skopelos povoljniji je avio prevoz nego da se putuje automobilom. Za porodice sa decom u ponudi imamo apartmanski smeštaj na više destinacija na Halkidikiju gde ce cene u sezoni kreću od 200 do 400 evra po osobi, zavisno od termina putovanja, s tim što je za decu smeštaj besplatan. Tu je i Jonska obala Parga, Olimpska regija gde se u Leptokariji i Platamonu može letovati za 200 do 400 evra po osobi, dok se u julu i avgustu zavisno od smeštajnih kapacitetas cene kreću i do 700 evra. Letovanje u hotelima sa četiri zvezdice u Turskoj sa avio prevozom za 10 dana košta između 700 i 900 evra, dok u Kemeru u hotelu sa pet zvezdica 10 dana košta od 1.500 pa do 2.500 evra pa naviše zavisno od termina putovanja. Sajamski popust iznosi pet odsto za rezervacije, dok na uplate u celosti iznosi sedam procenta. Interesovanje turista je iznad naših očekivanja - kaže za Kurir Andrej Todorović iz Kontiki travela.

PRIJEPOLJE IMA ŠTA DA PONUDI Dragana Varaklić, iz Turističke organizacije Prijepolja napominje da turisti u tom gradu mogu da posete različite atrakcije. foto: Nenad Kostić - Na Jabuci se ubrzano razvija seoski turizam, spomen kompleks se obnavlja. Imamo manastir Mileševa sa Belim anđelom, tu je i srednjovekovni grad Mileševac, zatim u podnožju Mileševca džamija u kojoj se nalazi ručno pisan kuran star 400 godina, uređene pešačke staze do Savinih isposnica, a tu je i izvor vode koji leči slabovide, koji prema legendi pred grešnicima presuši. Treba pomenuti i Sopotniče vodopade i etno selo Kamena gora - naglašava Varaklić.

Ove godine na sajmu turizma prvi put učestvuju Kambodža, Ekvador, Sveta Lucija i Libija, pa će posetioci sajma moći da se upoznaju sa znamenitostima koje im ove zemlje nude.

foto: Nenad Kostić

Na štandu Libije turistima se nude antičke iskopine, poseta Sahari i upoznavanje sa životom plemena Tuarega. Ipak, ono što je turistima iz Srbije najbitnije, s obzirom na nedavne ratne sukobe u Libiji je, da je ta zemlja, kako tvrde na njenom štandu, bezbedna za sve turiste iz Srbije koji je posete.

foto: Nenad Kostić

- Naša zemlja ima bogatu tradiciju u izradi tradicionalnih odevnih predmeta, haljina koje nose mlade tokom arapske svadbe, tradicionalno posuđe, ćilimi, torbe, mogu da se upoznaju sa muzejskim eksponatima starih oruđa i oružja, nakitom, mogu da probaju arapski čaj. Tu su i prirodne lepote Libije, arheološke atrakcije starih antičkih gradova - rekli su nam na štandu Libije.

foto: Nenad Kostić

Pojedinačne ulaznice 500 dinara Sajam turizma i Sajam HORECA-OPREME traje od 22. do 24. februara i otvoren je od 10 do 19 časova, osim u nedelju, 25. februara, kada radi od 10 do 18 časova. Cena pojedinačne ulaznice je 500 dinara, grupna ulaznica, za najmanje osam osoba, košta 400 dinara, dok poslovna ulaznica sa paketom pogodnosti iznosti 3.000 dinara. Cena parkinga je 200 dinara po satu.

Prvi put na Beogradskom sajmu turistima se predstavila i Kambodža koja je turiste pokušala da privuče kambodžanskom svilom, začinima, proizvodima od palmi, naročito palminim šećerom, sušenim mangom, kao i ručno rađenom srebrninom. Turisti koji imaju nameru da se upute u tu daleku zamlju moraju da pribave vizu koja košta oko 40 evra.

foto: Nenad Kostić

- Kambodža je za turiste privlačna zbog njihovih hramova u džungli kojih je otkriveno više od 1.000, a među njima je najpoznatiji Angkor Vat koji je star više od 1.000 godina i koji je pod zaštitomž UNESCO. Turistima nude i plaže od kojih je najatraktivnija Sihanukvil - kaže za Kurir Mirjana Popović, sekretar u ambasadi Kambodže u Beogradu.

foto: Nenad Kostić

Ljubitelji putovanja koji merkaju egzotične destinacije mogu da računaju da će ako uplate aranžman tokom Sajma turizma ućariti između 100 i 300 evra.

Daleke destinacije Indonezija, 14 noćenja - 2.090 evra

Bali, kružna tura, 12 noćenja - 1.550 evra

Maldivi, 7 noćenja - 1.390-1590 evra

Sejšeli, 7 noćenja - 1.490 evra

Kuba, 12-17 noćenja - 1.499-3.500 evra

Zanzibar, 11 ili 13 noćenja - 1.290-1460 evra

Šli Lanka, 13 noćenja - 1.399 evra

Dubai, 5,7 ili 10 noćenja - 1.500-2.000 evra

Palma de Majorka, 7 ili 10 noćenja - 800 -1500 evra *Cene aranžmana po osobi

foto: Nenad Kostić

- Popusti na sve aranžmane traju tokom sajma i do 20. marta, s izuzetkom Indonezije za koju do 1. marta važi dodatni popust od od 50 evra. U ponudi imamo daleke destinacije, poput aranžmana od 17 dana koji obuhvata Singapur, Kuala Lumpur i Indoneziju za Uskrs čija je cena 2.090 evra koji je već rasprodat. Veliko interesovanje vlada i za Indiju koja je nova u ponudi i koja je bukvalno planula. Za nepuna dva meseca smo rasprodali 14 grupa u februaru i u martu - kaže Andrijana Krivošija Branković, menadžer vodičke struke u Džangl travelu.

Turistima koji bi radije letovali u komšiluku Budvanska rivijera u Crnoj Gori nudi sajamski popust od 10 do 15 odsto.

foto: Nenad Kostić

- U maju se na Slovenskoj plaži može letovati za oko 36 evra po danu,,u junu je cena 49,5, a u julu i avgustu za 62 evra po danu. Drugi gradovi su ponudili ponude koje su 20 odsto jeftinije tokom sajma. Tokom trajanja sajma mogu se kupiti povratne karte "Er Montenegro" za 99 evra sve do 25 oktobra - rekla nam je Milena Vujović sa štanda Turističke organizacije Crne Gore.

foto: Nenad Kostić

Dok je ove godine na Sajma izostao veliki broj turističkih agencija, kada je Srbija u pitanju, već na prvi pogled vidi se da su se domaće turističke agencije dobro pripremile za sajam.

Jedan od privlačnijih štandova je štand Petrovca na Mlavi, čije su domaćice iz Udruženja žena sela Dobrinje i Starčevo, svojim vrednim rukama pripremile zanimljive gastronomske đakonije kojima su mamile posetioce.

foto: Nenad Kostić

- Prvog dana sajma predstavljamo manifestacije i gastronomiju. Poznati smo po Mlavskim termama, alpinističkoj penjačkoj stazi Via Ferata, manastiru Vitovnica u kome je sahranjem otac Tadej, etno selu Bistrica, kao i po Bistričkim vodenicama koje su pod zapštitom države - kaže za Kurir Suzana Milošević, direktorka Turističke organizacije Petrovca na Mlavi.

foto: Nenad Kostić

Na štandu Pirota nije se moglo ništa drugo ni očekivati osim pirotskog kačkavalja, peglane kobasice i pirotskih ćilima.

Porodični odmor Grčka apartmani (Halkidiki, Olimpska regija, Jonska obala), 10 dana - 200-400 evra

Turska (Antalija hoteli 4* ol inkluziv sa avio prevozom), 10 dana - 700 do 900 evra

Turska (Kemer hoteli 5*ol inkluziv sa avio prevozom), 10 dana - 1.500 do 2.500 evra

Španija (Kosta del Sol),10 dana - 1.000 do 2.000 evra

Kipar (hoteli 3 i 4*), 7 ili 10 dana - 800 do 1500 evra *Cene aranžmana po osobi

Bonus video:

04:13 NOVA HIT DESTINACIJA ZA LETOVANJE! Hoteli su renovirani, a ponude izuzetno povoljne! Najbolji aranžmani DO KRAJA JUNA