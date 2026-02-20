Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali oglasio se na Instagramu povodom priprema za međunarodnu izložbu Expo 2027, najavljujući koncept koji bi, kako je naveo, trebalo da predstavi celu Srbiju, a ne samo njen glavni grad.

Istakao je da će paviljon svakog kraja zemlje nositi naziv "Srpska kuća", sa idejom da tokom 93 dana trajanja izložbe objedini tradiciju i savremenost, turističku ponudu, kulturu, istoriju i gastronomiju

- Paviljon svakog kraja Srbije u okviru izložbe Ekspo 2027 zvaće se “Srpska kuća“, zato što Ekspo nije samo Beograd, već cela Srbija.

“Srpska kuća“ biće mesto na kome se susreću tradicija i moderno, gde će se na autentičan način predstaviti, ne samo turistička ponuda naše zemlje, već i tradicija, kultura, istorija i gastronomija, sve to u 93 dana koliko izložba traje.

Ovaj prostor je zamišljen kao dinamično mesto posvećeno jedinicama lokalne samouprave koje na ovaj način dobijaju šansu da svoju zemlju predstave svetu na najbolji način i ispričaju svoju priču. Srpska kuća će spojiti sve delove Srbije sa milionima posetilaca, potencijalnih investitora i poslovnih partnera koji će tako moći da se upoznaju sa srpskom kulturom, tradicijom, njenim prirodnim lepotama i gastronomijom. Naš cilj je da svaki gost koji dođe zbog Ekspa, ode zaljubljen u Srbiju.

Da upozna Vojvodinu, Zapadnu, Centralnu, Južnu i Istočnu Srbiju. Da vidi naše gradove, planine, banje, vinarije, kulturu, prirodu. Da oseti našu energiju, gostoprimstvo i način života. Ekspo neće promeniti samo Beograd, on menja način na koji svet vidi Srbiju.

„Srpska kuća“ biće mesto gde Srbija priča svoju priču svetu - napisao je ministar.