Siniša Mali predstavio koncept "Srpske kuće": Na Ekspu 2027 biće u fokusu cela Srbija, ne samo Beograd
Ministar finansija Siniša Mali oglasio se na Instagramu povodom priprema za međunarodnu izložbu Expo 2027, najavljujući koncept koji bi, kako je naveo, trebalo da predstavi celu Srbiju, a ne samo njen glavni grad.
Istakao je da će paviljon svakog kraja zemlje nositi naziv "Srpska kuća", sa idejom da tokom 93 dana trajanja izložbe objedini tradiciju i savremenost, turističku ponudu, kulturu, istoriju i gastronomiju
- Paviljon svakog kraja Srbije u okviru izložbe Ekspo 2027 zvaće se “Srpska kuća“, zato što Ekspo nije samo Beograd, već cela Srbija.
“Srpska kuća“ biće mesto na kome se susreću tradicija i moderno, gde će se na autentičan način predstaviti, ne samo turistička ponuda naše zemlje, već i tradicija, kultura, istorija i gastronomija, sve to u 93 dana koliko izložba traje.
Ovaj prostor je zamišljen kao dinamično mesto posvećeno jedinicama lokalne samouprave koje na ovaj način dobijaju šansu da svoju zemlju predstave svetu na najbolji način i ispričaju svoju priču. Srpska kuća će spojiti sve delove Srbije sa milionima posetilaca, potencijalnih investitora i poslovnih partnera koji će tako moći da se upoznaju sa srpskom kulturom, tradicijom, njenim prirodnim lepotama i gastronomijom. Naš cilj je da svaki gost koji dođe zbog Ekspa, ode zaljubljen u Srbiju.
Da upozna Vojvodinu, Zapadnu, Centralnu, Južnu i Istočnu Srbiju. Da vidi naše gradove, planine, banje, vinarije, kulturu, prirodu. Da oseti našu energiju, gostoprimstvo i način života. Ekspo neće promeniti samo Beograd, on menja način na koji svet vidi Srbiju.
„Srpska kuća“ biće mesto gde Srbija priča svoju priču svetu - napisao je ministar.
Biznis Kurir