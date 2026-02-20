Slušaj vest

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 32 milijarde evra, a to predstavlja nisku vrednost, iako je ona malo viša nego juče.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 7 u kategoriji "ekstremni strah", još gore u odnosu na jučerašnjih 9, što nadalje sugeriše da je tržišni sentiment izuzetno loš i nalazi se na najnižem nivou za skoro četiri godine.

Sentiment često ostaje loš čak i kada cena kriptovaluta kratkoročno raste, jer ulagači nisu sigurni u održivost pozitivnog razvoja situacije i smatraju da bi trend mogao brzo da se preokrene, napominje Koindesk.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je porasla za 1,39 odsto na 1.656,67 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 1,89 odsto na 518, 45 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) porasla je za 3,16 odsto na 70,65 evra, a avalanš (AVAX) za 3,42 odsto na 7,72 evra. Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,14 evra, što je za 2,54 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute ENSO, BIO i KITE.