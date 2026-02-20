Slušaj vest

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je, tokom posete američkom Stejt Dipartmentu, da je uvoz ruske nafte u Mađarsku i Slovačku preko Jadranskog naftovoda (Janaf) praktično rešena stvar.

Kako prenosi mađarska novinska agencija MTI, Sijarto je odbacio mogućnost da se Mađarska suoči sa zastojima u snabdevanju gorivom i energijom zbog blokade naftovoda Družba, kojim MOL za potrebe rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj dobija sirovu naftu iz Rusije preko Ukrajine.

Foto: EPA Robert Hegedus

- Snabdevanje je sigurno. MOL je naručio morske isporuke, one će stići u hrvatsku luku do početka marta, odakle mogu biti dopremljene u Mađarsku u roku od pet do deset dana. Dakle, praktično je potrebno iskoristiti samo mali deo strateških rezervi - rekao je mađarski ministar za MTI.

Drugim rečima, prema Sijartu, ne postoji prepreka za uvoz ruske nafte Janafom do Mađarske i dalje ka Slovačkoj u vidu šestog paketa sankcija koje je Evropska unija uvela 3. juna 2022, gotovo četiri meseca nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Odgovor iz Hrvatske

Međutim, kako navode u Ministarstvu privrede Hrvatske, nije postignut nikakav dogovor o transportu ruske nafte Jadranskim naftovodom o kojem govori mađarski ministar.

– Ne postoji nikakav poseban politički dogovor niti povlašćeni aranžman između Republike Hrvatske i mađarske strane po pitanju transporta ruske nafte. Hrvatska postupa u skladu sa svojim nacionalnim interesima i u potpunosti poštuje važeće sankcijske režime Evropske unije i OFAC-a. U Hrvatsku može ući isključivo nafta koja je u potpunosti usklađena sa važećim sankcijskim pravilima EU i OFAC-a - poručili su iz Ministarstva.

Foto: Printscreen/janaf.hr

Dodaje se da Hrvatska raspolaže infrastrukturnim kapacitetima koji omogućavaju snabdevanje i tranzit energenata u skladu sa evropskim pravnim okvirom, ali neće dozvoliti da se njena energetska infrastruktura koristi za zaobilaženje sankcija niti za stvaranje nove zavisnosti od ruskih energenata.

- Jadranski naftovod posluje na tržišnim i komercijalnim osnovama i pruža uslugu transporta nafte svim zainteresovanim stranama pod jednakim uslovima, u skladu sa važećim propisima. Svaki eventualni tranzit energenata odvija se isključivo u okviru postojećeg pravnog i komercijalnog okvira - navode iz Ministarstva.

EU pravila za rusku naftu

Kada je reč o pravilima EU o transportu ruske nafte, Evropska komisija je 3. juna 2022. objavila da šesti paket sankcija obuhvata potpunu zabranu uvoza ruske sirove nafte i naftnih derivata koji se transportuju brodovima.

- Time je obuhvaćeno 90 odsto tadašnjeg uvoza nafte iz Rusije. Zabrana uključuje prelazne periode kako bi se omogućilo sektoru i globalnim tržištima da se prilagode, a predviđeno je i privremeno izuzeće za sirovu naftu koja se doprema naftovodom kako bi se obezbedilo postepeno ukidanje uvoza ruske nafte - navodi se u saopštenju Evropske komisije.

Prema Službenom listu EU, postoji i izuzeće od opšte zabrane "morskog" uvoza ruske nafte: ako se snabdevanje naftovodom iz Rusije u državu članicu bez izlaza na more prekine iz razloga van njene kontrole, toj državi se može privremeno dozvoliti uvoz ruske nafte brodovima dok se snabdevanje naftovodom ne obnovi ili dok Savet EU ne odluči drugačije.

Šta kaže Fico

Za razliku od Sijarta, slovački premijer Robert Fico nije pominjao interventni uvoz ruske nafte Janafom kao rešenje za prekid snabdevanja preko Družbe. Jedina slovačka rafinerija u Bratislavi u vlasništvu je Slovnafta, koji je deo MOL grupe. Fico je otkrio da je Slovačka naručila sirovu naftu iz Saudijske Arabije, Libije, Kazahstana i Norveške, koja tankerima stiže u Omišalj.

Foto: Beta Damir Sencar

Prema njegovim rečima, ni u Slovačkoj nema razloga za paniku jer se eventualni manjak pokriva iz strateških rezervi, a na svetskom tržištu sirove nafte nema nestašice, uz to po relativno povoljnim cenama.

Američki OFAC, kancelarija Ministarstva finansija SAD zadužena za sprovođenje sankcija, od početka ruske invazije na Ukrajinu doneo je oko stotinu odluka koje se tiču Rusije. Najvažnijim se smatra energetski paket sankcija iz oktobra prošle godine, usmeren protiv kompanija Lukoil i Rosneft, kojim je praktično zabranjeno poslovanje sa njima subjektima izvan Rusije.

Od odluke ove organizacije zavisi i poslovanje Naftne industrije Srbije, a rok za odgovor za produžetak licence ističe sutra u 6 ujutru po našem vremenu.

"Cela galama zbog novca"

O celoj situaciji oglasio se i hrvatski ministar Ante Šušnjar na društvenim mrežama:

- Hajde malo matematike. Rafinerija Százhalombatta može da preradi najviše 8 miliona tona godišnje, a rafinerija Bratislava 6 miliona. Mađarska sama proizvodi oko milion. Pričajmo o kapacitetima. Jadranski naftovod može da transportuje 15 miliona tona nafte iz Omišlja direktno u Mađarsku i Slovačku. A sada o novcu. Tarife za transport, kakve god bile, čine tek sitnicu u ukupnom računu (oko 1%), dok je ruska nafta oko 30% jeftinija od alternativa. P.S. Cela ta galama je zbog novca. Naše cevi govore istinu – govorite je i vi - napisao je Šušnjar.