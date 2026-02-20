Slušaj vest

Predsednik Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Narodne skupštine Republike Srbije Marijan Rističević pozdravlja vest o uspešnom usaglašavanju veterinarskih sertifikata za izvoz goveđeg i ovčijeg mesa u Tunisu, kao značajan iskorak u jačanju izvoznih kapaciteta i pozicije srpske poljoprivrede na novim tržištima.

Izražavam zahvalnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, državnom sekretaru koji rukovodi ovom oblašću i nadležnima u Upravi za veterinu Ministarstva na predanom radu i angažovanju koje je rezultiralo konkretnim pomacima u korist domaćih poljoprivrednih proizvođača. Posebno je značajno što su ovim aktivnostima ispoštovani zaključci sa sednice Odbora

održane pre mesec dana, na kojoj je, u prisustvu državnog sekretara nadležnog za oblast veterine, istaknuta potreba za ubrzanim otvaranjem novih tržišta i stvaranjem uslova za siguran plasman domaćih proizvoda.

Ostvareni rezultati predstavljaju direktan odgovor na te zaključke i potvrdu efikasne saradnje zakonodavne i izvršne vlasti. Istovremeno izražavam očekivanje da će i ostali zaključci Odbora biti realizovani u predviđenim rokovima, te da će u narednom periodu biti omogućen i izvoz mesa, živih goveda i jagnjadi u Izrael, što bi dodatno osnažilo stočarski sektor i proširilo prisustvo srpskih proizvođača na zahtevnim i perspektivnim tržištima. Podsećamo da su određeni izazovi u komunikaciji u postupanju u vezi sa ovim tržištem nastali u periodu predhodnog rukovodstva Uprave za veterinu, te očekujemo da će se unapređenom koordinacijom i proaktivnim pristupom

nadležnih institucija ta pitanja u potpunosti razrešiti, u interesu domaćih proizvođača i daljeg rasta izvoza.

Otvaranje novog tržišta doprineće povećanju izvoza, jačanju konkurentnosti sektora govedarstva i ovčarstva, kao i stabilizaciji cena na domaćem tržištu, što je od ključnog značaja za očuvanje održivosti poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu i povećanju tražnje za žitaricama. Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu nastaviće da prati realizaciju dogovorenih mera i pruža podršku svim aktivnostima koje vode jačanju pozicije srpskih poljoprivrednika i dugoročnoj stabilnosti agrarnog sektora. Nadam se da će i Zaključak Odbora kojim se rešava i zbrinjava višak mleka naići na razumevanje u Ministarstvu.