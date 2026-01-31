Slušaj vest

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je kalendar svih podsticaja za 2026. godinu, čime je ispunjeno jedno od ključnih obećanja datih poljoprivrednicima – da agrarna politika mora biti predvidljiva, jasna i vremenski usklađena sa realnim potrebama proizvodnje.

Objavljivanjem jedinstvenog plana javnih poziva, poljoprivrednicima je prvi put omogućeno da unapred znaju kada mogu da očekuju pojedine mere podrške, od premija za mleko i osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji, do mera u stočarstvu, organskoj proizvodnji i investicijama u mehanizaciju, opremu i preradu. Na taj način, država šalje jasnu poruku da više ne želi da reaguje ad hok, već da gradi sistem u kom poljoprivredna gazdinstva mogu da planiraju setvu, tov, investicije i finansijske tokove.

Foto: MPŠV

Kalendar nije samo informativni dokument, već alat koji unosi red u sistem podsticaja i smanjuje neizvesnost koja je godinama bila jedan od najvećih problema u agraru. Pozivi su vremenski raspoređeni tokom cele godine, tako da prate proizvodne cikluse i

omogućavaju ravnomerno korišćenje mera, bez nagomilavanja zahteva i pritisaka na administraciju.

Poseban značaj ovakvog pristupa ogleda se u činjenici da poljoprivrednici sada mogu da usklade svoje poslovne odluke sa državnom podrškom, bilo da je reč o nabavci priplodnih grla, podizanju višegodišnjih zasada, ulaganjima u organsku proizvodnju ili

osiguranju proizvodnje. Istovremeno, jasna dinamika javnih poziva doprinosi većoj transparentnosti i poverenju između države i poljoprivrednih proizvođača.

Ovo je korak ka dugoročnoj i stabilnoj agrarnoj politici, u kojoj se pravila ne menjaju iz meseca u mesec, već se unapred zna šta sledi i kada. Upravo ta predvidljivost treba da bude osnov za jačanje domaće proizvodnje, veću iskorišćenost podsticaja i sigurnije poslovanje poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji.