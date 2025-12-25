Slušaj vest

Sav budžet za podsticaje u poljoprivredi u 2025. isplaćen je do juče, a kalendar subvencija sa narednu godinu biće objavljen uskoro, najkasnije u prvim danima naredne godine, saznaje „Politika” u Ministarstvu poljoprivrede.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić još početkom sedmice najavio je da će do srede biti dati svi podsticaji čija je isplata planirana u 2025. godini.

Isplata će biti 100 odsto

Glamočić je rekao da ostaje isplata na osnovu novembarskih i decembarskih javnih konkursa koja se očekuje u januaru ili februaru 2026. godine.

- Imamo zaista odličnu saradnju sa Ministarstvom finansija i mislim da će u poslednjih 30 godina sigurno prvi put biti realizovani svi podsticaji koji su za ovu godinu predviđeni u budžetu. Isplata će biti 100 odsto – rekao je Glamočić.

Foto: Marko Karovic

 Govoreći o daljim potezima ministarstva i vlade, naveo je da će se krovna uredba doneti do kraja godine u zavisnosti od održavanja sednice vlade zbog Nove godine, ali da će u januaru svakako krenuti isplata podsticaja.

- U zavisnosti od Nove godine ne znamo da li ćemo stići da održimo sednicu vlade ili samim početkom nove godine, svakako isplata ide u januaru, februaru - naglasio je Glamočić.

Dodao je da će isplata za mehanizaciju, za opremu za stočarsku proizvodnju, za osiguranje, treći kvartal premija za mleko, kao i onima kojima je nešto zaostalo vezano za grla u tovu početi u januaru.

Ko ima pravo na podsticaje

Podsetimo, vlada je donela početkom godine Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2025. kojom se raspoređuje 109,6 milijardi dinara na pojedine vrste podsticaja. Ciljevi podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju su održavanje stabilnosti dohotka poljoprivrednih proizvođača, poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima, očuvanje životne sredine, kao i unapređenje konkurentnosti.

 Iznosi podsticaja se razlikuju u zavisnosti od programa i individualnih zahteva. Glavni programi podrške uključuju:

  • osnovne podsticaje od 18.000 dinara po hektaru za ratarske i povrtarske kulture do 100 hektara
  • povraćaj akcize na dizel gorivo u iznosu od 50 dinara po litru do 100 litara po hektaru
  • značajne subvencije za stočarstvo – do 55.000 dinara po kravi, odnosno do 18.000 dinara po krmači i do 10.000 dinara po ovci ili kozi.

Predviđen je i dodatak za seme od 17.000 dinara po hektaru, kao i po 500.000 dinara za traktore i isto toliko za izgradnju ili opremanje objekata.

Foto: Mondo

Pravo na subvencije prema uslovima resornog ministarstva mogu ostvariti gazdinstva registrovana u Registru poljoprivrednih gazdinstava, a zemljište koje se koristi mora biti prijavljeno, iskoristivo i po zakonu, dok podaci o kupovini ili o ulaganjima moraju biti potkrepljeni računima i dokazima.

