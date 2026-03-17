Slušaj vest

Ako na globusu tražite mesto gde je moguće kupiti kuću za iznos koji u mnogim evropskim gradovima jedva pokriva parking mesto, pogled se sve češće zaustavlja na jugoistoku Azije. Upravo se Tajland poslednjih godina pominje kao zemlja u kojoj su nekretnine i dalje dostupne po iznenađujuće niskim cenama.

Ta država poznata je po gostoljubivim ljudima, bogatoj prirodi i relativno niskim troškovima života. Zbog toga sve više stranaca tamo traži novu životnu priliku, bilo kao trajno mesto za život ili kao povoljnu investiciju.

Dok cene stanova i kuća u Evropi poslednjih godina stalno rastu, u nekim delovima Tajlanda još je moguće pronaći kuću za oko 20.000 evra. Naravno, takve nekretnine uglavnom se nalaze u manje razvijenim, ruralnim delovima zemlje.

Najjeftinije kuće u ruralnim područjima

Najpovoljnije ponude mogu se pronaći u severnim i severoistočnim delovima zemlje, posebno u područjima poput Chiang Maia ili Isana. U tim krajevima život je mirniji, a turizam znatno slabije razvijen nego u obalnim područjima.

Tamo je moguće pronaći skromne porodične kuće po ceni između 20.000 i 30.000 evra. Za sličan iznos u mnogim evropskim gradovima često se može kupiti tek garažno mesto ili manja ostava. Takve kuće obično su jednostavne, često građene od drveta ili lakših materijala. Imaju osnovne priključke i malo dvorište, a iako ne nude luksuz, mogu pružiti sasvim pristojne uslove za život onima koji žele mir i sporiji tempo svakodnevice.

U turističkim mestima poput Koh Samuija, Hua Hina ili Phuketa cene su znatno više, ali i dalje često niže nego u većem delu Evrope. Na primer, u unutrašnjosti ostrva Koh Samui moguće je pronaći manju kuću s dvorištem i bazenom za oko 85.000 evra, dok su nekretnine bliže moru često dvostruko skuplje.

Bangkok ima potpuno drugačije cene

Glavni grad Bangkok ipak se izdvaja po znatno višim cenama. U centru grada kvadrat može dostići i oko 3.000 evra, dok kuće retko koštaju manje od 250.000 evra. Razlog je veliki broj stanovnika i stalni rast potražnje za nekretninama u toj metropoli.

Stranci koji žele da kupe nekretninu na Tajlandu pritom moraju poštovati određena pravila. Mogu posedovati stan ili kuću, ali po pravilu ne mogu biti vlasnici zemljišta na kojem se nekretnina nalazi, osim u posebnim slučajevima poput braka s tajlandskim državljaninom ili osnivanja firme u toj zemlji.

Zbog toga se često koristi model dugoročnog zakupa zemljišta, najčešće na 30 godina uz mogućnost produženja. Uprkos tim pravilima, mnogi smatraju da Tajland nudi zanimljivu alternativu za život ili ulaganje, posebno zbog nižih troškova i potpuno drugačijeg načina života.