Naime, Denis je odlučio da proda staru porodičnu kuću koja se nalazi na plaži, u prvom redu do mora, u mirnoj uvali na severnoj obali Korčule, sa pogledom na Hvar.

Kako se navodi u oglasu, kuća je pogodna za renoviranje i poseduje svu potrebnu dokumentaciju, od vlasničkog lista do legalizacije, uključujući i upotrebnu dozvolu. Ukupna površina unutrašnjeg prostora iznosi 145 m², uz cisternu koja se može pretvoriti u dodatni prostor. Okućnica je površine 757 m², uz dodatnih 30 m² dvorišta. Cena nekretnine nije navedena, već je označena kao „na upit“.

Foto: Profimedia

‘Ko zna kakve zamke krije’

Iako nekretnina zvuči primamljivo, mnogi članovi grupe nisu krili nezadovoljstvo zbog izostavljene cene. Jedan od komentatora je napisao:

- Prijo, sve ti je odlično, ali ovo ‘cena na upit’ me toliko nervira da, iako sam na pijaci, ovu tvoju ne bih sada uzeo ni da je najjeftinija na celom ostrvu.

Drugi korisnici su komentarisali i lokaciju i potencijalne probleme: „Pozicija je top, ali malo previše komšija, preblizu. Mislim da moje dvorište na 1,5 km od mora vredi više od ovih 5–6 m do mora“, „Sad kad počinje otapanje ledenjaka, nestajaće i priobalje, i vaša nekretnina“, „Za par godina more će biti u kući“, pisali su.