Tržište seoskih nekretnina u Srbiji uveliko uzima maha. Konstantne migracije mlađih generacija u gradove, dovode do porasta broja oglasa za seoske kuće.

Jedan od interesantnijih na Facebook-u je objavila korisnica profila Ivana Radošević, koja nudi kuću u okolini Kosjerića za 35.000 evra.

Na prodaju kuća kod Kosjerića u mestu Seča reka Foto: Facebook/Nekretnine na selu-Povratak u selo i zdrav život

Ono što posebno privlači pažnju je plac veličine 60 ari u mestu Seča reka. Na njemu je, piše Ivana, zasađeno 60 stabala jabuka, 50 stabala šljive, 40 stabala oraha. Potencijalni kupac tako može da bira za šta će koristiti ovo voće, a ljubitelji dobre rakije imaju sigurno odličnu bazu.

Kako se dalje navodi u oglasu, put do same kuće je dobar, a nekretnina je uknjižena na jednog vlasnika.

