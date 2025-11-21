Pored kuće u mestu Seča rekaje i plac od 60 ari na kome se nalazi 150 stabala jabuke, šljive i oraha
Ivana prodaje kuću kod Kosjerića za 35.000 evra, ali to nije glavna stvar: Ovo je 150 razloga koji se teško odbijaju (foto)
Tržište seoskih nekretnina u Srbiji uveliko uzima maha. Konstantne migracije mlađih generacija u gradove, dovode do porasta broja oglasa za seoske kuće.
Jedan od interesantnijih na Facebook-u je objavila korisnica profila Ivana Radošević, koja nudi kuću u okolini Kosjerića za 35.000 evra.
Na prodaju kuća kod Kosjerića u mestu Seča reka Foto: Facebook/Nekretnine na selu-Povratak u selo i zdrav život
Ono što posebno privlači pažnju je plac veličine 60 ari u mestu Seča reka. Na njemu je, piše Ivana, zasađeno 60 stabala jabuka, 50 stabala šljive, 40 stabala oraha. Potencijalni kupac tako može da bira za šta će koristiti ovo voće, a ljubitelji dobre rakije imaju sigurno odličnu bazu.
Kako se dalje navodi u oglasu, put do same kuće je dobar, a nekretnina je uknjižena na jednog vlasnika.
