DAJU KUĆU NA KORIŠĆENJE U PETROVCU NA MLAVI U ZAMENU ZA ODRŽAVANJE: Jedan uslov mora da se ispoštuje, a evo ko ima prednost

Na društvenim mrežama pojavio se oglas u kom se besplatno izdaje kuća u blizini Petrovca na Mlavi, a autor ima samo jedan uslov - koji svi moraju ispoštovati.

Žena je pisala u ime svojih roditelja, koji izdaju kuću na selu besplatno i zauzvrat traže da se nekretnina održava. Takođe, navodi da je zabranjeno bilo kakvo tretiranje bašte.

- Pomaže Bog svima, moji roditelji izdaju kuću na selu za održavanje. Kuća se nalazi u blizini Petrovca na Mlavi i ima sve uslove za život, bunarsku vodu, veliku okućnicu sa baštom i voćnjacima, 3 pomoćna objekti za životinje. U selu ima Osnovna škola, prodavnica. Kuća je blizu centra sela, ali je tako smeštena da imate svoj mir. Voleli bi da to bude porodica sa decom i kome je to potrebno i kome bi to dobro došlo. Porodica sa decom će imati prednost - pisalo je u obavi.

- Zabranjeno je tretiranje (prskanje) bašte, voćnjaka, kao i dvorišta. Ko misli da ne može da ispuni uslov molimo da se ne javljaju, jer nikada ništa nije tretirano - dodala je.

Kako dalje navodi, u jednom trenutku se jedna porodica javila, i rekla da će doći, ali se nikada nije pojavila.

U komentarima su pojedini pisali da je ovo jako lep i human gest, te da će nekoj porodici svakako značiti.

