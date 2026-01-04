Slušaj vest

Jedna majka iz Floride našla se u bezizlaznoj situaciji nakon što su se kazne zbog, kako se navodi, "manjih prekršaja" nagomilale na čak 165.250 dolara. Sve je počelo kada je parkirala automobil delimično na travnjaku, a slučaj je okončan nakon što je Vrhovni sud Floride odbio da ga razmatra.

Sandi Martinez iz grada Lantana živela je u kući u kojoj boravi šest osoba, dok četiri člana domaćinstva koriste automobile. Kada su svi bili parkirani na kućnom prilazu prilazu, jedan automobil bi morao da delimično stoji na travnjaku.

Prema gradskim propisima, za to je predviđena kazna od 250 dolara dnevno, koja se s vremenom popela na više od 100.000 dolara

Problem je dodatno zakomplikovan jer, prema navodima iz sudske dokumentacije, Martinez nije mogla da parkira na ulici zbog uskog kolovoza bez ivičnjaka. Iako je bila obaveštena o prekršaju još 2019. godine i zatražila rešenje, navodno nije uspela da stupi u kontakt sa nadležnima i vremenom je zaboravila na problem.

Foto: Shutterstock

Kazne su nastavile da se obračunavaju sve dok nije pokušala da refinansira kuću i tada saznala koliki dug ima.

Parking, međutim, nije bio jedini spor sa gradom. Ranije je kažnjavana i zbog pukotina na kućnom prilazu, što je rezultiralo kaznom od 16.125 dolara, iako su oštećenja bila samo estetske prirode.

Nakon oluje koja je oborila ogradu, kazne su ponovo rasle dok je čekala isplatu osiguranja, pa je dug narastao na još 47.375 dolara.

Ukupne kazne višestruko premašuju njene prihode - Martinez radi u zdravstvenoj ustanovi i zarađuje oko 20 dolara po satu, što znači da su dnevne kazne bile veće od njene dnevnice.

Iako je, zahvaljujući zakonima Floride, zaštićena od gubitka kuće, pravni zastupnici upozoravaju da joj ovakav dug praktično oduzima svu vrednost imovine i onemogućava da proda kuću ili započne novi život drugde.