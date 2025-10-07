Španska saobraćajna uprava (DGT) saopštila je da korišćenje ogledala ugrađenog u vizir za sunce tokom vožnje, pa čak i dok automobil stoji na semaforu, postaje kažnjivo.

To je jedna od onih sitnih navika koje mnogi vozači rade gotovo nesvesno. Čekaju da se upali zeleno, spuste vizir, otvore ogledalce i provere lice. Možda samo da poprave karmin ili da pogledaju da li im je frizura izdržala vetar.

Ali od sada, ovaj bezazleni ritual mogao bi da košta i do 200 evrauz dva kaznena poena, upozorava španska saobraćajna uprava.

Od zaštite od sunca do zamke za kaznu

Problem nije u samom viziru, već u ogledalcu koje se nalazi sa unutrašnje strane. Dok bi ono trebalo da služi isključivo za zaštitu od sunca tokom vožnje, DGT upozorava da ga mnogi vozači koriste za sređivanje dok su za volanom pa čak i dok stoje na crvenom svetlu.

Iako na prvi pogled deluje banalno, zvaničnici ističu da se oko 5 odsto saobraćajnih nesreća u Španiji događa upravo u takvim trenucima, kada vozači pogled skrenu s puta.

- Dovoljna je sekunda nepažnje da ne uočite opasnost ili da je sami izazovete – poručuju iz DGT-a.

Kazna ista kao za telefon ili navigaciju

Prema novim pravilima, upotreba ogledala na viziru dok je motor uključen, bilo da se vozilo kreće ili stoji, svrstava se u istu kategoriju prekršaja kao korišćenje mobilnog telefona, jedenje za volanom ili podešavanje GPS-a u toku vožnje.

Kazna iznosi 200 evra i dva kaznena poena na vozačku dozvolu.

Drugim rečima, čak i ako vas zaustavi semafor i samo na trenutak pogledate u ogledalo, rizikujete kaznu kao da ste tipkali po telefonu.

Saveti su, stoga, jednostavni: ako već morate da proverite izgled, stanite na bezbedno mesto, parking, pumpu ili mirnu ulicu, pre nego što se dohvatite ogledalca.

Stručnjaci za bezbednost na putevima podsećaju da vizir nije napravljen da bude „mini kozmetički stočić“, već da štiti od sunca i poboljša vidljivost.

Iako nova kazna izaziva burne rasprave u Španiji, DGT ističe da se ne radi o „punjenju budžeta“, već o prevenciji saobraćajnih nezgoda.

Zašto ovo pravilo ima smisla

Mnogi vozači smatraju da je reč o preteranoj meri, ali stručnjaci podsećaju koliko brzo sve može da se promeni na putu: pri brzini od 50 km/h, pogled skrenut na samo dve sekunde znači da vozilo prelazi gotovo 30 metara bez kontrole, koliko traje cela pešačka zebra.

Zato, sledeći put kada poželite da spustite ogledalce dok ste za volanom, setite se da vas taj "bezazleni pogled“ može koštati ne samo para i dozvole već i nečijeg života.