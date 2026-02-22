Dinar će u ponedeljak neznatno promeniti vrednost prema evru i zvanični srednji kurs biće 117,4200 dinara za evro
Kursna lista za 23. februar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
To je najslabija vrednost dinara prema evropskoj valuti od početka godine, saopštila je Narodna banka Srbije.
Dinar će sutra prema evru vredeti jednako kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti od početka godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara.
