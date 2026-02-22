Slušaj vest

To je najslabija vrednost dinara prema evropskoj valuti od početka godine, saopštila je Narodna banka Srbije.

Dinar će sutra prema evru vredeti jednako kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti od početka godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara.

