Zvanični srednji kurs danas je 117,3321 dinar za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Dinar će danas prema evru vredeti jednako kao pre mesec dana, odnosno 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku ove godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, a najmanja kada je evro vredeo 117,4214 dinara.