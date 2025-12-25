Zvanični srednji kurs danas je 117,3894 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.
InfoBiz
Kursna lista za 25. decembar 2025: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
Slušaj vest
Juče je zvanični srednji kurs bio 117,3888 dinara za evro.
Dinar prema evru vredi 0,1 odsto manje nego pre mesec dana, 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku ove godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, a najmanja kada je evro vredeo 117,4214 dinara.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši