Zvanični srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,3856, što predstavlja tek minimalnu promenu u odnosu na ponedeljak, saopštila je Narodna banka Srbije.

U poređenju sa stanjem od pre mesec dana, dinar je prema evru oslabio za 0,1 odsto. Na godišnjem nivou beleži pad od 0,3 odsto, dok je od početka godine takođe slabiji za 0,3 odsto.

Kada je reč o američkom dolaru, zvanični srednji kurs dinara danas je jači za 0,5 odsto i iznosi 99,6736.

Dinar je prema dolaru ojačao za 2,0 odsto u odnosu na pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou jači za 12,4 odsto. Od početka godine zabeležen je rast vrednosti dinara prema dolaru od 12,8 odsto.