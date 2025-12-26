Slušaj vest

Dinar danas prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku ove godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, a najmanja kada je evro vredeo 117,4214 dinara.

Biznis Kurir

