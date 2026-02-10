Slušaj vest

Hotel „Grand Emperor“ u Makauu uklonio je zlatne poluge koje su bile ugrađene u pod ulaznog hodnika i potom ih prodao, ostvarivši prihod od gotovo 13 miliona dolara, zahvaljujući rastu cena plemenitih metala. Ovaj hotel, otvoren 2006. godine, bio je prepoznatljiv po luksuznom enterijeru, među kojim se izdvajala i takozvana „zlatna staza“, sastavljena od desetina zlatnih poluga ugrađenih u podne ploče na samom ulazu.

Ipak, matična kompanija hotela, „Emperor Entertainment Hotel Ltd“, sa sedištem u Hongkongu, saopštila je da je, iako je zlato doprinosilo „raskošnoj i blistavoj atmosferi“ objekta, u aktuelnim tržišnim okolnostima procenjeno da je pravi trenutak za uklanjanje i prodaju tih poluga.

Kako je navedeno, grupa je prodala „određeni broj zlatnih poluga ukupne težine 79 kilograma“ kompaniji iz Hongkonga, za iznos od 12,8 miliona dolara. U saopštenju se dodaje da će ova transakcija „ojačati finansijsku poziciju grupe i omogućiti joj ulaganja ukoliko se pojave odgovarajuće investicione prilike“.

Makao je bio pod portugalskom upravom 442 godine, sve do 1999. godine, kada je vraćen pod suverenitet Kine. Danas predstavlja jedan od dva kineska specijalna administrativna regiona, zajedno sa Hongkongom, koji uživaju veći stepen autonomije u odnosu na centralne vlasti u Pekingu.

Ova teritorija i dalje je jedino mesto u Kini gde je kazino kockanje dozvoljeno, a na prostoru od oko 33 kvadratna kilometra Makao je tokom 2025. godine bio svetski lider po prihodima ostvarenim od kockanja.

Međutim, usled pritisaka iz Pekinga da se lokalna ekonomija diversifikuje, kao i zbog pooštravanja propisa, brojni kazini počeli su da smanjuju ili potpuno obustavljaju kockarske delatnosti. Među njima je i „Grand Emperor“, koji je svoj kazino zatvorio u oktobru.

Vlasnici hotela navode da se nakon prestanka kockarskih aktivnosti intenzivno razmatraju novi zabavni i rekreativni sadržaji, dok je već u planu rekonstrukcija lobija koji je bio ukrašen zlatom.

- S obzirom na to da je predviđeno renoviranje i preuređenje relevantnog prostora, plemeniti metali koji su prvobitno bili deo enterijerskog dizajna i opreme hotela više nisu u skladu sa budućom temom hotela - navedeno je u saopštenju.

U poslednjih godinu dana, zbog nestabilnosti na globalnim finansijskim tržištima, zabeležen je snažan rast cene zlata. U uslovima pojačane makroekonomske neizvesnosti, investitori se sve češće okreću plemenitim metalima kao sigurnijem vidu ulaganja, jer oni bolje čuvaju vrednost u poređenju sa fiat valutama i akcijama, piše „Gardijan“.