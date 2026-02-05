Slušaj vest

Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja su 4. februara 2026. godine na graničnom prelazu Preševo, u saradnji sa policijom, sprečili da se bez prijavljivanja unese preko granice dijamantski prsten, vredan preko pola miliona dinara, saopštila je Uprava carina Republike Srbije.

- Dijamantski prsten "Pear Solitaire Hidden Halo Ring", u originalnom pakovanju sa fakturom, pronađen je među garderobom u koferu putnika. Odlukom nadležnog suda prsten je trajno oduzet, a putnik novčano kažnjen - piše u saopštenju Uprave carina.

Dijamantski prsten vredan više od pola miliona dinara carinici otkrili u koferu putnika na graničnom prelazu Preševo. Foto: Uprava Carina, Picasa

Tokom putovanja u inostranstvo građani neretko vole da ponesu neki suvenir, a iz Uprave carina apeluju da se u Srbiju, po povratku sa putovanja, može uneti 50 cigareta, 25 cigarilosa (do 3 grama po komadu), 10 cigara, 50 grama duvana ili odgovarajuća kombinacija navedenih proizvoda, litar žestokog alkoholnog pića ili dve litre vina, kao i jedan parfem (do 50 ml) i jedna toaletna voda (do 25 ml).

