Nakon vesti da se u dokumentaciji američkog Ministarstva pravde, koja se odnosi na slučaj Džefrija Epstajna, nalaze i podaci o opremanju nekretnina, uključujući dve ponude kompanije Abba Design iz Srbije, oglasio se direktor te firme, Nemanja Radović.

On je tom prilikom poručio:

- Naša kompanija je uspešno realizovala predmetni posao. Dalje se nećemo oglašavati po ovom pitanju poštujući pravo privatnosti svih naših klijenata.

Prema dostupnim dokumentima, ponude iz 2015. godine odnosile su se na proizvodnju i isporuku luksuznog nameštaja namenjenog Epstajnovim apartmanima. Prva ponuda, označena kao „Ponuda 04/2015“, predviđala je cenu samostojećeg nameštaja od 244.337 dolara, dok je vrednost ugradnog nameštaja procenjena na 157.123 dolara. U dokumentaciji je navedeno da se radi o neto izvoznim cenama, koje ne uključuju troškove transporta, montaže, carine i PDV-a. Rok proizvodnje iznosio je između četiri i pet meseci od uplate avansa i obavljenih završnih merenja. Uslovi plaćanja podrazumevali su 50 odsto avansa po potpisivanju ugovora, 30 odsto po obaveštenju da je roba spremna za isporuku i preostalih 20 odsto nakon završene montaže.

Druga ponuda, označena kao „Ponuda 08/2015“, odnosila se na tzv. egzemplarne komade nameštaja, među kojima su bili stolovi sa mermernim pločama, dizajnerske fotelje i tapacirani taburei, namenjeni ulaznim prostorima, dnevnim sobama i trpezarijama. Ukupna vrednost pet komada iznosila je 14.622 dolara, uz odobreni popust od 30 odsto, čime je konačna cena snižena na 10.235 dolara. Kupcu je ponuđen izbor između dve kategorije materijala, dok se razlika između ogledne i završne cene obračunavala nakon potpisivanja ugovora.

Navedeni dokumenti deo su šire arhive poslovne korespondencije i ponuda koje su objavljene u okviru dokumentacije američkog Ministarstva pravde. Sami dokumenti ne ukazuju na bilo kakvo kršenje zakona, već ilustruju razmere i luksuz opremanja nekretnina koje su bile predmet interesovanja istražnih organa.