Vlada Hrvatske je u skupštinsku proceduru uputila izmene Zakona o strancima kojima se za strane radnike, kao uslov za produženje dozvole, uvodi obaveza učenja i polaganja ispita iz hrvatskog jezika, a omogućava im se i lakša promena poslodavca.

Nove izmene Zakona o strancima donose se radi usklađivanja sa zakonodavstvom EU, odnosno Direktivom o jedinstvenom postupku obrade zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole boravka, kao i sa Paktom o azilu i migracijama koji uvodi nova pravila za upravljanje migracijama i uspostavljanje zajedničkog sistema azila na nivou EU, a državama članicama omogućava fleksibilnost u rešavanju specifičnih problema sa kojima se suočavaju i primenu potrebnih mera za zaštitu osoba kojima je pomoć potrebna.

Brži odgovor na potrebe tržišta rada, bolja zaštita stranih radnika

Tako se uvodi mogućnost sprovođenja dubinske provere državljana trećih zemalja na spoljnim granicama, propisuje nezavisan mehanizam praćenja poštovanja osnovnih prava u postupku dubinske provere i odobravanja azila na granici, kao i postupak povratka na granici za državljane trećih zemalja kojima je azil odbijen, naveo je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.

Predloženim izmenama, navode iz Ministarstva, pokušaće se brzo i adekvatno odgovoriti na potrebe tržišta rada, a one bi trebalo da rezultiraju administrativnim rasterećenjem svih učesnika u postupku izdavanja dozvola, njegovim efikasnijim sprovođenjem, ali i višim nivoom zaštite radnika – državljana trećih zemalja, kao i zadržavanjem postojeće strane radne snage uz poštovanje svih bezbednosnih aspekata.

Uslov za produženje dozvole – polaganje ispita na nivou A1.1

Među ključnim novinama je uvođenje obaveze učenja hrvatskog jezika za strane radnike, odnosno obaveza polaganja ispita na nivou A1.1 nakon godinu dana boravka, kao uslov za produženje dozvole za boravak i rad.

Dalje, stranim radnicima se olakšava promena svih zanimanja kod istog poslodavca, a ne samo deficitarnih zanimanja, uz sprovođenje testa tržišta rada, kao i mogućnost promene poslodavca već nakon šest meseci rada kod prvog poslodavca, bez potrebe izdavanja nove dozvole za boravak i rad. Strani radnik kome je izdata dozvola za deficitarno zanimanje više neće moći da radi na području onih policijskih uprava u kojima to zanimanje nije deficitarno, niti na području na kome test tržišta rada nije sproveden.

Rok za rešavanje dozvole za boravak i rad produžen je na 90 dana, a produžen je i dozvoljeni period nezaposlenosti stranih radnika tokom važenja dozvole – do tri meseca, odnosno do šest meseci ako dozvolu imaju duže od dve godine.

Administrativno rasterećenje predviđeno je i kod izdavanja dozvola za sezonske poslove koje su se do sada izdavale na period do godinu dana, a prema predlogu važiće tri godine ako je reč o istom stranom radniku i istom poslodavcu u zanimanju za koje se dozvola izdaje, pri čemu će sezonski radnik moći da radi do 90 dana u kalendarskoj godini ili do devet meseci godišnje. Privremeni boravak u svrhu studiranja produžava se sa jedne na tri godine.

Povećanje udela domaćih radnika za zapošljavanje stranaca

Poslodavac neće moći da dobije nove dozvole za boravak i rad ako se nalazi na takozvanoj „crnoj listi“ u periodu od godinu dana od trenutka kada je inspektorat utvrdio nepravilnosti, a obaveza obaveštavanja policijske uprave o prestanku ugovora o radu više neće biti na stranom državljaninu, već na poslodavcu, i to elektronskim putem preko sistema e-Građani. Strani radnik moraće da obavesti Hrvatski zavod za zapošljavanje u roku od pet dana od prestanka ugovora o radu. Ukoliko odbije posao koji mu ponudi HZZ, gubi dozvolu.

„Produžava se rok za prijavu boravišta državljana trećih zemalja sa tri na 15 dana, propisuje se uslov da poslodavac ne sme imati blokiran račun duže od 30 dana, a priliv na transakcioni račun poslodavca moraće da se dokazuje za poslednjih 12 meseci, umesto dosadašnjih šest“, naveo je ministar.

Minimalni priliv na transakcioni račun za pravna lica propisuje se u iznosu od 100.000 evra, a za fizička lica 40.000 evra.

Za izdavanje pozitivnog mišljenja HZZ-a povećava se odnos zaposlenih domaćih radnika – pozitivno mišljenje za zapošljavanje stranog radnika biće izdato ako je broj zaposlenih radnika državljana Republike Hrvatske, država članica EGP-a ili Švajcarske Konfederacije zaposlenih na puno radno vreme najmanje 10 odsto u odnosu na broj zaposlenih radnika – državljana trećih zemalja.

Zakonom se preciznije propisuje i nadležnost Državnog inspektorata u vezi sa nadzorom smeštaja sezonskih radnika, a kako navode iz Ministarstva, nakon prošlogodišnjih izmena zakona došlo je do blagog smanjenja broja izdatih dozvola za boravak i rad – u prvih devet meseci 2025. godine izdato ih je 136.194, dok je u istom periodu prethodne godine izdato 158.837 dozvola.