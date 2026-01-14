Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović, govoreći juče o izdavanju radnih dozvola za strane radnike, izneo je podatke prema kojima je izdato ukupno 170.000 dozvola, od čega čak 30.000 za državljane Bosne i Hercegovine.

Prema rečima ministra Božinovića, od 2022. do 2023. godine potreba za uvozom radne snage naglo se povećala, iako su tadašnje procene govorile o potrebi uvoza pola miliona stranih radnika.

- Mi smo i tada govorili, a danas dokazali da tome nije tako i da samo treba uvesti malo veći red u sistem kroz izmene zakona na kojima smo insistirali, a koje su stupile na snagu u martu prošle godine, ali i kroz nove izmene zakona koje bi trebalo da dođu na sednicu Vlade do kraja ovog meseca - rekao je Božinović za Index.

U protekloj 2025. godini je prema radnim dozvolama u Republici Hrvatskoj zaposleno 170.000 stranih radnika.

- Odgovorili smo na zahteve poslodavaca, ali smo uveli određene promene koje su dovele do toga, s obzirom na to da se sada može izdati dozvola u trajanju do tri godine, da je broj prvih dozvola koje su nekad bile skoro 80 do 90 posto danas spao na njih 80.000. Već u prvoj nepunoj godini primene imamo njih 70.000 kojima je dozvola produžena, dok su njih 20.000 sezonski radnici - rekao je Božinović.

Gledajući po državama iz kojih dolaze strani radnici, Božinović je izneo podatak da je na prvom mestu i dalje Bosna i Hercegovina sa oko 30.000 radnika, zatim slede Nepal i Srbija sa po njih 25.000, dok su Filipini na četvrtom mestu.