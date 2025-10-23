Slušaj vest

Među strancima je oko 100 radnika iz Nepala i Bangladeša koji su zaposleni uz posredovanje agencija za zapošljavanje. U sindikatu su rekli da oni rade uglavnom u montaži na fizički zahtevnim radnim mestima.

- U našoj fabrici su na ispomoći i radnici Stelantisovih fabrika u Evropi, a najviše je Italijana i Španaca, nešto Poljaka i oko 90 Marokanaca - rekao je Ivan Ristić iz sindikata.

Podsetio je da po domaćem zakonu u firmi ne može da bude više od deset odsto radnika iz inostranstva. Ristić je kazao da ne zna koliki je iznos plate za strane radnike u kragujevačkoj fabrici. U Samostalnom sindikatu Beti je rečeno da je od 1. oktobra uvedena i treća smena u fabrici, proizvodnja se stalno uvećeva i da očekuju da u januaru bude postignuta planirana puna proizvodnja vozila.

Biznis Kurir/Beta

Ne propustiteInfoBizEVO KADA POČINJE PROIZVODNJA GRANDE PANDE U SRBIJI: Gradonačelnik Kragujevca otkrio svoja saznanja, biće to odlična šansa za šumadijsku privredu
whatsapp-image-20240722-at-3.20.47-pm-2.jpg
AutoPRVI ELEKTRIČNI AUTOMOBILI PROIZVEDENI U KRAGUJEVCU! U toku su opsežna bezbednosna testiranja, EVO KADA SE MOGU NAĆI NA ULICAMA
strujadin-fiat-shutterstock-158578121.jpg
AutoBROJIMO SITNO DO ELEKTRIČNOG "ŠUMADINCA": U Kragujevcu finalne pripreme za proizvodnju novog "fijata", EVO ŠTA JE NOVO U FABRICI
dsc-2016.jpg
AutoKRIZA U AUTO-INDUSTRIJI NIJE GOTOVA: Evo šta očekuje proizvođače automobila u narednih nekoliko godina, OD OVOGA SU SVI STREPELI
shutterstock-1238303416.jpg

BONUS VIDEO:

Fijat će praviti električne automobile u Kragujevcu Izvor: Kurir televizija