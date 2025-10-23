Među strancima je oko 100 radnika iz Nepala i Bangladeša koji su zaposleni uz posredovanje agencija za zapošljavanje. U sindikatu su rekli da oni rade uglavnom u montaži na fizički zahtevnim radnim mestima.

- U našoj fabrici su na ispomoći i radnici Stelantisovih fabrika u Evropi, a najviše je Italijana i Španaca, nešto Poljaka i oko 90 Marokanaca - rekao je Ivan Ristić iz sindikata.

Podsetio je da po domaćem zakonu u firmi ne može da bude više od deset odsto radnika iz inostranstva. Ristić je kazao da ne zna koliki je iznos plate za strane radnike u kragujevačkoj fabrici. U Samostalnom sindikatu Beti je rečeno da je od 1. oktobra uvedena i treća smena u fabrici, proizvodnja se stalno uvećeva i da očekuju da u januaru bude postignuta planirana puna proizvodnja vozila.