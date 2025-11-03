Slušaj vest

Amerikanac Bret Mekmehan se na svom putovanju kroz Balkan neplanirano zadržao u Srbiji duže nego što je planirao. Na svom Instagramu danima redovno objavljuje snimke i stvari koje su ga zaintrigirale u Beogradu, a najviše pažnje privukao je video u kojem kaže da je „Srbija njegov novi dom“ i traži savete kako bi mogao trajno da ostane ovde.

„Mislim da ću ostati u Beogradu. Sve što treba je da nabavim radnu vizu, nađem posao ili novac da pokrenem svoj biznis“, započeo je Bret.

„Bez uvrede, ali Srbija je vrlo čudno mesto. Ona je kao nebrušeni dijamant. Otkrio sam Srbiju pre skoro tri meseca i izgleda da ne mogu da odem“, rekao je i istakao da su „godine borbe učinile da su ljudi puni duha, ponosa, gostoprimstva, puni života“.